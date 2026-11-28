Una mujer fue detenida en Belén, Catamarca, con 514 gramos de cocaína durante un control vehicular realizado por Gendarmería Nacional en un colectivo de larga distancia.

Hoy 15:50

Una mujer ha sido detenida en la localidad de Belén, Catamarca, tras un operativo de control vehicular llevado a cabo por efectivos de Gendarmería Nacional. Durante el procedimiento, que se realizó en la noche del martes 24 de noviembre, se hallaron 514 gramos de cocaína ocultos entre las pertenencias de la sospechosa. El control se llevó a cabo a la altura del kilómetro 4.068 de la Ruta Nacional 40, en las cercanías de la salida sur de la localidad de Londres.

De acuerdo con la información oficial proporcionada el jueves 26 de noviembre, el colectivo inspeccionado había partido desde San Fernando del Valle de Catamarca, con destino final a la ciudad de Belén. Durante el control rutinario de los pasajeros y el equipaje de mano, los gendarmes encontraron una bolsa de papel que generó sospechas. Al examinarla, descubrieron una caja de cartón con un acondicionamiento inusual.

Al abrir la caja en presencia de testigos, se constató que contenía un paquete rectangular envuelto con cinta transparente. El material hallado fue sometido a pruebas de orientación, confirmándose que se trataba de clorhidrato de cocaína con un peso total de 514 gramos. Este hallazgo ha desencadenado una serie de acciones judiciales en la provincia.

Ante la situación, el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de la provincia intervinieron de inmediato. Las autoridades ordenaron el secuestro preventivo tanto del estupefaciente como de un teléfono celular perteneciente a la detenida, que será sometido a peritajes. La mujer quedó formalmente detenida en carácter de incomunicada y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer y el Menor.

La causa ha sido radicada en el fuero federal catamarqueño, que ahora deberá avanzar con las investigaciones pertinentes. Estas medidas incluyen determinar el origen de la sustancia, el destino final del cargamento y si hay otras personas implicadas en el traslado de la droga. Este tipo de operativos son fundamentales para combatir el narcotráfico en la región.

El trabajo de las fuerzas de seguridad, en colaboración con la justicia, es crucial para desmantelar las redes de distribución de estupefacientes. Este caso pone de relieve la importancia del control en los transportes de larga distancia y la vigilancia constante en rutas clave para la seguridad pública.