El canciller cuestionó el comunicado de Londres, que presentó como un fracaso argentino la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Aseguró que el fallo no resuelve la disputa de soberanía y ratificó que el Gobierno continuará con su reclamo.

Hoy 16:31

El canciller Pablo Quirno salió al cruce del Gobierno del Reino Unido luego de que Londres calificara como un fracaso la presentación argentina ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en las Islas Malvinas. El funcionario cuestionó esa interpretación y aseguró que la resolución del organismo no implica el cierre de la controversia.

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"La interpretación que hace el Reino Unido de la decisión del Tribunal es sesgada", afirmó Quirno en una publicación en la red social X, en respuesta a un mensaje del secretario de Asuntos Exteriores británico, Ed Miliband.

En esa línea, el canciller destacó que los jueces dejaron asentado que existe una disputa de soberanía todavía sin resolver y que instaron a avanzar con la conformación de un tribunal arbitral, cuyo plazo previsto para su constitución vence en enero de 2027.

El funcionario también hizo hincapié en los compromisos que, según indicó, asumió el Reino Unido durante el procedimiento. Entre ellos, mencionó que las tareas de perforación no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027, que la extracción de hidrocarburos no se iniciará antes de 2028 y que no se concederán nuevas licencias.

El presidente Javier Milei replicó el mensaje de su canciller en sus propias redes sociales. Quirno, además, ratificó que Argentina mantiene su disposición a retomar las conversaciones bilaterales por la soberanía de las islas, en línea con los reiterados pedidos de Naciones Unidas.

El titular del Palacio San Martín anticipó que el Gobierno seguirá recurriendo a las herramientas diplomáticas, jurídicas y económicas disponibles para impedir lo que considera una explotación ilegítima de los recursos naturales argentinos. También rechazó el planteo británico para que Argentina abandone las medidas de presión económica sobre las islas.

"Este procedimiento está lejos de haber concluido. La Argentina continuará haciendo valer su legítimo reclamo en el marco de la CONVEMAR", sostuvo el canciller.

La respuesta al comunicado del Reino Unido

Las declaraciones de Quirno llegaron después de un comunicado conjunto de Ed Miliband y la fiscal general británica, Ellie Reeves, en el que el Gobierno de Londres sostuvo que Argentina había intentado impedir que los habitantes de las islas tomaran sus propias decisiones y que había fracasado en ese objetivo.

En el documento, las autoridades británicas volvieron a reivindicar su soberanía sobre las Islas Malvinas y los espacios marítimos circundantes. También defendieron el principio de autodeterminación de los isleños y reclamaron que Buenos Aires ponga fin a las medidas de presión económica.

El pronunciamiento se conoció luego de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara por mayoría el pedido argentino para que se dispusiera una medida cautelar que obligara al Reino Unido a detener las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área en disputa.

La decisión representó un revés para la estrategia judicial impulsada por el Gobierno, pero no resolvió la controversia de fondo sobre la soberanía. El proyecto petrolero Sea Lion, que involucra a las compañías Navitas Petroleum, de Israel, y Rockhopper Exploration, del Reino Unido, tiene previsto avanzar hacia la extracción de crudo a partir de 2028.