Un hombre de 62 años sufrió múltiples heridas de arma blanca en León Rouges tras una discusión con un vecino, lo que llevó a la intervención policial y a un operativo judicial para capturar al sospechoso.

Hoy 17:17

En un trágico suceso ocurrido en León Rouges, Tucumán, un hombre de 62 años resultó gravemente herido tras un altercado vecinal que derivó en una agresión con arma blanca. El incidente tuvo lugar alrededor de las 18:30 horas del jueves 26 de noviembre en la intersección de las calles 24 de Septiembre y Cazadores de Necochea.

La víctima, identificada como José Arnaldo Morillo, fue asistida inmediatamente por personal de la Comisaría de León Rouges, quienes constataron que presentaba heridas visibles en ambas piernas. Según el relato del propio Morillo, el enfrentamiento se originó tras una discusión con un vecino, Pastor Amaya, quien lo agredió con un arma blanca.

Ante la gravedad de las lesiones, se solicitó la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias 107, que trasladó al herido al Hospital General Lamadrid de Monteros. Posteriormente, fue derivado al Hospital Regional de Concepción, donde los médicos confirmaron que además de las lesiones en las piernas, presentaba cortes en el tórax y la pantorrilla. Afortunadamente, las heridas no revestían gravedad y tras recibir las suturas correspondientes, fue reintegrado al nosocomio de Monteros para observación.

La escena del incidente fue objeto de una exhaustiva inspección por parte de efectivos policiales y peritos de la División Laboratorio Sur y Criminalística Oeste. Durante la investigación, se hallaron manchas pardo-rojizas en la calzada, lo que llevó al secuestro de un cuchillo tipo sierrita de aproximadamente 10 centímetros de hoja, que había sido descartado en una vivienda deshabitada cercana al lugar del ataque.

Con la información recopilada, se logró ubicar el domicilio del presunto agresor, Pastor Amaya, en la intersección de calle Casaldore y Necochea. En este contexto, el Dr. Larry César, de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y contra la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, solicitó la correspondiente orden de allanamiento y detención contra Amaya, quien es considerado el principal sospechoso del ataque.

Este violento episodio destaca la creciente preocupación por la seguridad en las comunidades, donde los conflictos entre vecinos pueden escalar de manera peligrosa. Las autoridades locales han reiterado la importancia de resolver los desacuerdos mediante el diálogo y no a través de la violencia.