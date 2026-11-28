El piloto argentino largará desde la 14ª posición en la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 y expresó su descontento por las dificultades que presenta el monoplaza.

Hoy 17:14

Franco Colapinto no ocultó su frustración tras finalizar 14° en la clasificación del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1. El piloto argentino sufrió con el rendimiento de su Alpine durante todo el fin de semana y reconoció que el equipo está lejos del nivel esperado.

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Luego de la destacada actuación en Las Vegas, la escudería francesa no consiguió adaptar el A526 a las características del circuito de Lusail. Las dificultades también afectaron a su compañero, Pierre Gasly, quien clasificó en la 12ª posición.

Una vez finalizada la actividad del sábado, Colapinto explicó los inconvenientes que encontró durante las distintas sesiones en pista.

“Tenemos poco agarre adelante en las curvas rápidas, es un balance muy desconectado, en curva lenta y curva rápida es muy distinto a lo que necesitamos”, señaló el argentino.

Además, lamentó que las modificaciones realizadas por los ingenieros no hayan dado los resultados esperados: “Es complicado trabajar con el auto, cambiamos muchas cosas en FP1, FP2 y FP3, y en la qualy de vuelta cambiamos mucho, pero el auto no va”.

El pilarense también manifestó su decepción por la diferencia de rendimiento respecto del último Gran Premio disputado en Estados Unidos.

“Está costando y es una pena. Venimos de la mejor carrera del año para nosotros en cuanto a performance y este es un fin de semana que está siendo bastante negro. No encontramos la vuelta de rosca para dar con la performance y nos falta carga, eso lo sabemos de siempre. Estamos demasiado lejos de lo que esperamos”, aseguró.

Pese a las dificultades, Colapinto buscará aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante la carrera para recuperar posiciones y luchar por ingresar en la zona de puntos.

A qué hora corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar

La penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1 se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 horas de Argentina, y contará con la transmisión de Fox Sports y Disney+ Premium.