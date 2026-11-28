El equipo dirigido por Diego Simeone se impuso por 3 a 2 como visitante, en el marco de la fecha 14 del campeonato español.

Hoy 17:00

Con un gol de Julián Álvarez, el Atlético de Madrid derrotó por 3 a 2 al Elche este sábado en el estadio Martínez Valero, por la fecha 14 de La Liga de España, y continúa en la pelea por el título.

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El conjunto dirigido por Diego Simeone tuvo un arranque contundente. A los cinco minutos, Alejandro Grimaldo abrió el marcador de penal y, apenas dos minutos después, el surcoreano Lee Kang-in amplió la ventaja.

El dueño de casa reaccionó y consiguió descontar por intermedio de Martim Neto, que volvió a poner en partido al elenco conducido por el argentino Martín Anselmi.

Sin embargo, a los 41 minutos de la primera etapa, Julián Álvarez aprovechó una asistencia de Álex Baena y definió para establecer el 3 a 1 con el que ambos equipos se fueron al descanso.

En el complemento, Elche volvió a descontar gracias a Sangaré y obligó al conjunto madrileño a trabajar hasta el último minuto para asegurar la victoria.

Con este resultado, Atlético de Madrid alcanzó los 34 puntos y se mantiene entre los principales protagonistas del campeonato español.

El próximo compromiso del equipo del Cholo Simeone será este miércoles 2 de diciembre, cuando visite al Barcelona en un encuentro clave para sus aspiraciones en La Liga.