La ceremonia fue realizada en el Óvalo del Parque Sur, 41 egresados de las promociones 2022, 2023, 2024 y 2025 recibieron sus diplomas. También fueron distinguidos los mejores promedios de cada cohorte.

Hoy 17:57

El Instituto Superior General San Martín celebró este viernes 27 de noviembre el acto de colación de grado de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo, en una ceremonia que reunió a familiares, docentes y autoridades en el Óvalo del Parque Sur.

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En un marco de profunda emoción, 41 egresados correspondientes a las cohortes 2022, 2023, 2024 y 2025 recibieron sus diplomas de Técnicos Superiores, culminando una importante etapa de formación académica y profesional.

Durante la ceremonia, el rector de la institución, profesor Leonardo Ledesma, destacó la importancia del trabajo colectivo y el compañerismo como pilares fundamentales del ejercicio periodístico.

“Al mirar hacia atrás y recordar el camino recorrido por estas promociones para llegar a su título de Periodismo Integral y Deportivo, hay una palabra que resume todo lo que vivimos: y esa palabra es equipo”, expresó.

En ese sentido, remarcó que la comunicación “nunca es una tarea en solitario” y que “el éxito individual carece de sentido si no se construye de manera colectiva”.

Ledesma también puso en valor el acompañamiento de los docentes y el crecimiento de la institución a partir del cambio de sede, al que definió como una apuesta para elevar la calidad educativa y brindar mejores condiciones de formación a los estudiantes.

Otro de los ejes de su discurso estuvo vinculado con los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y la responsabilidad ética de quienes ejercen el periodismo.

“En medio de este vértigo digital, la esencia de la profesión sigue siendo exactamente la misma: la búsqueda incesante de la verdad, el compromiso de la palabra y el respeto absoluto por el público”, sostuvo.

Finalmente, el rector alentó a los nuevos profesionales a mantener la curiosidad, la empatía y la humildad a lo largo de sus carreras.

“Hoy se apagan las luces de las aulas, pero se encienden los micrófonos y las cámaras de su futuro. Salgan a la cancha de la vida con la misma valentía con la que salieron al aire: con la voz firme, la mirada atenta y el corazón abierto para contar las historias que merecen ser escuchadas”, concluyó.

La ceremonia también contó con las palabras del egresado Dilan Ibarra, en representación de sus compañeros, y del profesor Luis Crucianelli, en nombre del cuerpo docente.

Reconocimiento a los mejores promedios

Durante el acto se entregaron distinciones especiales a los estudiantes que alcanzaron los mejores desempeños académicos de cada promoción:

Cohorte 2022: José Lautaro Gerez Figueroa (9,53).

José Lautaro Gerez Figueroa (9,53). Cohorte 2023: Rocío Samantha Alderete Salvatierra (9,40).

Rocío Samantha Alderete Salvatierra (9,40). Cohorte 2024: Andrea Gisell Correa (9,70).

Andrea Gisell Correa (9,70). Cohorte 2025: Dilan Leonel Ibarra (9,75).

La nómina completa de los nuevos periodistas integrales y deportivos

Cohorte 2022: Agustín Jorge Ramón Deheza Alonso, José Lautaro Gerez Figueroa, Ciro Nahuel Gutiérrez Simón, Morena Maylen Isequilla, Diego Hernán Jiménez Barrón, Augusto David Martínez Lugones, Juan Segundo Orozco Navarrete y Agostina Araceli Pérez.

Cohorte 2023: Alejandra del Valle Acosta, Rocío Samantha Alderete Salvatierra, Martina Lucía Carrizo, Mariel Melani Katrina Coronel, Lorenzo Mariano Costa Ferro, Dianela Agustina López, Natalia Marisel Morales, Julián Francisco Segura y Esteban Nicolás Villalba Corvalán.

Cohorte 2024: Nicolás Maximiliano Almirón, Morena Xiomara Argañaraz, Andrea Gisell Correa, Rubén Antonio Figueroa, Santiago Leonel Juárez Bascuñán, Lucas Matías Pereyra, Tomás Presidente, Valentina Romero Oses y Lucas Villaplana.

Cohorte 2025: Milagros Coronel, Brisa Narela Corvalán, Celene Eugenia Gallardo, Dilan Leonel Ibarra, Diego Martín Marqui, Facundo Emanuel Navarrete, Paula Mariel Orellano, Elio Tomás Oyola, Tomás Agustín Pavón, Ignacio Facundo Ragazzi, Luisina Rocío Robledo, Milagros Saganías Sorribas, Luciano Daniel Salvatierra Álvarez, Lucas Enrique Veloso y Martín Matheo Trullenque.

De esta manera, el Instituto Superior General San Martín celebró la incorporación de una nueva generación de profesionales al ámbito de la comunicación, con el compromiso de ejercer el periodismo desde la responsabilidad, la ética y la búsqueda de la verdad.