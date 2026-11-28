El episodio ocurrió en el barrio Avenida, donde un hombre de 50 años fue atacado con un cuchillo por la pareja de una mujer con la que compartía bebidas. La víctima recibió asistencia médica y no necesitó ser trasladada al hospital.

Hoy 18:02

Un violento episodio se registró en el barrio Avenida de la ciudad de La Banda, donde un hombre de 50 años terminó herido con un arma blanca tras protagonizar una discusión motivada por celos. A pesar de haber recibido una puñalada en la espalda, el damnificado permaneció en el lugar consumiendo bebidas alcohólicas y posteriormente manifestó que no quería iniciar acciones legales contra el agresor.

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De acuerdo con las actuaciones realizadas por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 47, dependiente de la Departamental de Seguridad Ciudadana N.º 4, el hecho ocurrió alrededor de las 18:30 del viernes, en inmediaciones de las calles Oceanía y Colombia. Sin embargo, la entrevista policial al damnificado se concretó recién a las 5:30 de la madrugada de este sábado.

Según el relato del hombre, domiciliado en calle Oceanía del mencionado barrio, todo comenzó mientras compartía bebidas alcohólicas con una mujer conocida con el alias de "Beba". En ese momento apareció la pareja de la femenina, un sujeto apodado "El Chavo", con quien comenzó una fuerte discusión por cuestiones de celos.

La agresión y la asistencia médica

En medio del enfrentamiento verbal, el agresor habría extraído un cuchillo y le asestó una puñalada a la altura del omóplato izquierdo. Luego del ataque, se retiró rápidamente del lugar.

Lo llamativo del episodio fue que el hombre lesionado no buscó asistencia médica inmediatamente, sino que permaneció en el sitio y continuó consumiendo bebidas alcohólicas.

Posteriormente, tras tomar conocimiento de lo sucedido, se solicitó la presencia de una ambulancia en el domicilio. El personal sanitario examinó al damnificado y constató que presentaba una herida cortante que no revestía gravedad, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

Finalmente, al ser consultado por los efectivos policiales, el hombre manifestó que no deseaba radicar una denuncia penal contra quien lo había agredido. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia policial interviniente.