En el Estadio Giuseppe Meazza, el elenco de Cristian Chivu se impuso por 4 a 0 con un gol del argentino, por la fecha 13 de la Serie A.

Hoy 18:40

Lautaro Martínez volvió a ser determinante para el Inter de Milán. El delantero argentino convirtió un gol y brindó una asistencia en la contundente victoria por 4 a 0 ante Genoa, este sábado, por la fecha 13 de la Serie A de Italia.

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El atacante de la Selección Argentina regresó a la titularidad tras recuperarse de una lesión muscular y necesitó apenas media hora de juego para abrir el marcador.

Tras una recuperación del conjunto local, Andy Diouf desbordó por el sector derecho y envió un centro atrás que encontró al Toro, quien definió de primera para establecer el 1 a 0.

A los 40 minutos, Lautaro volvió a ser protagonista al participar directamente en la acción que terminó con el gol del francés Marcus Thuram, encargado de ampliar la ventaja.

Antes del descanso, el croata Petar Sucic convirtió de penal para establecer el 3 a 0, mientras que Thuram completó su doblete a los nueve minutos del complemento y sentenció la goleada.

Con este resultado, el equipo dirigido por Cristian Chivu se ubicó transitoriamente en la segunda posición del campeonato italiano y se mantiene en la persecución de Lazio, líder de la competencia.

Inter y Genoa volverán a enfrentarse el próximo martes 1 de diciembre, nuevamente en Milán, por los octavos de final de la Copa Italia.