El conductor y su nueva pareja viajaron a Chascomús para acompañar a Candelaria Tinelli en una competencia de equitación. Las imágenes que compartieron en las redes sociales y los detalles de su relación.

Hoy 18:39

A pocas semanas de confirmar su relación, Marcelo Tinelli y Ágata Lescano compartieron una salida familiar que volvió a despertar el interés de sus seguidores. Este sábado, el conductor y la entrenadora personal viajaron a Chascomús para acompañar a Candelaria Tinelli en una competencia internacional de salto ecuestre.

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A través de sus historias de Instagram, Tinelli compartió distintas imágenes de la jornada, entre ellas una selfie junto a su nueva pareja y fotografías de su hija durante la competencia.

“Hermoso día de sol, acompañando a la Rubi, en el Concurso Internacional de salto”, escribió el conductor en una de sus publicaciones, en la que también etiquetó a Lescano.

Además, le dedicó un afectuoso mensaje a Candelaria, fruto de su relación con Soledad Aquino: “Qué hermoso verte disfrutar lo que tanto amás y hacerlo con absoluta pasión. Te amo”.

Marcelo Tinelli habló sobre su relación con Ágata Lescano

El viernes, en diálogo con LAM, el conductor brindó detalles sobre su presente sentimental y contó cómo se siente en esta nueva etapa de su vida.

“Ella es divina, es una gran mujer”, aseguró Tinelli, quien también reveló que sus hijos conocen a la entrenadora y recibieron de buena manera la noticia del noviazgo.

“Mis chicas están muy contentas. Juani también. Todos la conocen”, expresó.

La pareja se conoció hace aproximadamente 17 años durante una cena y mantuvo encuentros esporádicos a lo largo del tiempo. Sin embargo, fue un reciente reencuentro para tomar un café el que dio inicio a la relación sentimental.

Tinelli también explicó que la decisión de hacer público el romance mediante una fotografía en las redes sociales fue consensuada entre ambos.

Quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y fue campeona argentina y sudamericana de bikini fitness.

En sus redes sociales comparte contenido relacionado con el entrenamiento físico y el bienestar. Además de su actividad deportiva, canta, toca la guitarra y es madre de un hijo.

Tras confirmar el noviazgo, la entrenadora también habló sobre su presente sentimental y resumió el momento que atraviesa junto al conductor con una breve declaración: “Estamos felices”.