Las medidas alcanzan a entidades financieras y fondos de inversión vinculados con Navitas Petroleum. Con los nuevos procedimientos, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por las sanciones del Ejecutivo.

Hoy 19:30

El Gobierno nacional anunció nuevas sanciones contra cinco entidades vinculadas a Navitas Petroleum, la compañía que participa en proyectos de explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas sin autorización argentina. La medida se conoció este sábado, luego del fallo adverso para el país en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

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Con estas nuevas actuaciones, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por las medidas impulsadas por la administración de Javier Milei en el marco de su estrategia para impedir la explotación de recursos naturales en la plataforma continental argentina sin el permiso correspondiente.

Los procedimientos fueron iniciados contra Migdal Mutual, Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd, Harel Mutual Funds Ltd, Ayalon Mutual Funds Ltd y Pasternak Shoham Equity IL. Según informó el Ejecutivo, las cinco entidades tienen participación accionaria en Navitas Petroleum.

Las actuaciones se encuadran en las prohibiciones establecidas por la Ley 26.659, que fija restricciones para las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización de las autoridades nacionales. A partir de ese marco, el Gobierno busca determinar las responsabilidades de quienes intervienen directa o indirectamente en estos proyectos.

Las sanciones se conocieron después del fallo internacional

El anuncio oficial llegó pocas horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, rechazara el pedido presentado por Argentina para disponer medidas provisionales que permitieran frenar las actividades petroleras en el área de Malvinas.

Sin embargo, la resolución del organismo internacional no abordó ni resolvió la disputa de soberanía sobre las islas, que continúa siendo objeto de controversia entre Argentina y el Reino Unido.

Las nuevas medidas se suman a otras acciones impulsadas contra Navitas. A comienzos de septiembre, la compañía fue denunciada penalmente por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, a partir de licencias otorgadas por las autoridades británicas en las islas.

La presentación judicial fue impulsada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio.

Milei volvió a reclamar una ley para defender la soberanía

En el comunicado difundido este sábado, la Casa Rosada sostuvo que no permitirá que empresas, fondos de inversión u otros actores económicos obtengan beneficios de la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.

En ese contexto, el presidente Javier Milei volvió a solicitarle al Congreso que avance con el tratamiento y la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, iniciativa que el Ejecutivo considera necesaria para ampliar las herramientas legales del Estado.

El pedido fue vinculado con la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos e insulares correspondientes.

Finalmente, el Gobierno ratificó que continuará utilizando las herramientas jurídicas, económicas y diplomáticas a su alcance para impedir la explotación no autorizada de los recursos naturales argentinos y sostener el reclamo de soberanía sobre el archipiélago.