Un hombre, Gonzalo Oscar, es el principal sospechoso del asesinato de Belén Soria en Lastenia, Tucumán, tras confundirla con su expareja.

Hoy 01:21

El horrendo asesinato de Belén Soria, una joven de 27 años, tuvo lugar el pasado viernes en su vivienda ubicada en Lastenia, Tucumán. Este trágico evento ha generado una ola de conmoción en la comunidad local, que aún intenta comprender los sucesos que llevaron a esta pérdida irreversible.

Según los informes iniciales, el principal sospechoso del crimen es Gonzalo Oscar, expareja de la tía de la víctima y padre de sus hijos. Las circunstancias del hecho indican que Gonzalo habría ingresado al domicilio con la intención de atacar a su expareja, quien no se encontraba en la casa en el momento del ataque.

El crimen se perpetró a las 5.30 de la mañana, en el pasaje Toranzo del barrio La Cerámica. En el interior de la vivienda se encontraban Belén y un niño de siete años, ambos hijos del sospechoso y de la mujer que Gonzalo buscaba. La madre de los menores había salido hacia el Hospital Padilla para acompañar a un familiar enfermo, dejando a los niños en casa.

Una vez en la habitación, Gonzalo, al confundir a Belén con su expareja, la golpeó con un objeto contundente. Las heridas infligidas a la joven resultaron ser mortales. Después de agredirla, el sospechoso abandonó la vivienda, dejando tras de sí una escena de horror.

Los investigadores están trabajando para aclarar cómo logró Gonzalo acceder a la casa y qué sucedió después del ataque. La noticia ha impactado profundamente a los vecinos de la zona, quienes han expresado su asombro y tristeza por la tragedia ocurrida.

Un familiar de Gonzalo se puso en contacto con él para informarle sobre lo sucedido y solicitar su regreso. Sin embargo, en lugar de volver, el hombre se trasladó hasta Ingenio Marapa, donde se quitó la vida al arrojarse desde una chimenea, según los reportes disponibles.

Las investigaciones continúan a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios II, liderada por el fiscal Carlos Sale, quien se encuentra analizando los antecedentes del sospechoso. Testigos cercanos han señalado que Gonzalo exhibía comportamientos violentos, especialmente al enterarse de que su expareja había comenzado una nueva relación. Estos testimonios son vitales para entender el contexto del crimen y los posibles antecedentes de control que el sospechoso tenía sobre la mujer.