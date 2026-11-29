El Canalla recibe al Guapo desde las 17 en Arroyito en la continuidad de los cuartos de final.

Hoy 01:46

Rosario Central afrontará este domingo un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026. Desde las 17, recibirá a Barracas Central en el estadio Gigante de Arroyito, por los cuartos de final, con la ilusión de conseguir una victoria que le permita meterse entre los cuatro mejores del campeonato.

El equipo dirigido por Jorge Almirón buscará aprovechar la localía y extender su buen momento futbolístico para continuar en carrera por el título. Del otro lado estará el conjunto de Damián Ayude, que llega con confianza después de conseguir una importante clasificación en los octavos de final.

Cómo llegan Rosario Central y Barracas Central

El Canalla llega a esta instancia después de superar por 3-1 a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en condición de local. Los goles fueron convertidos por Jáminton Campaz, Enzo Copetti y Lautaro Carrera, en contra.

Además, Rosario Central atraviesa una buena actualidad en el ámbito doméstico: terminó segundo en la tabla anual, a un punto de Boca, y acumula 12 partidos sin derrotas en las competencias locales. Su última caída fue el 29 de agosto frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, también en el Gigante de Arroyito.

Por su parte, Barracas Central viene de eliminar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, donde se impuso por 1-0 gracias al gol de Norberto Briasco.

El Guapo finalizó quinto en su grupo, con un registro de siete victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Su última caída fue ante Independiente Rivadavia por 1-0, en la décima fecha del Clausura.

La probable formación de Rosario Central

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Franco Cervi o Alan Rodríguez; Ángel Di María, Jáminton Campaz y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

El probable equipo de Barracas Central

Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insúa; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Rosario Central vs. Barracas Central: horario, TV y árbitros

Partido: Rosario Central vs. Barracas Central.

Rosario Central vs. Barracas Central. Competencia: cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Día: domingo 29 de noviembre.

domingo 29 de noviembre. Horario: 17.

17. Estadio: Gigante de Arroyito.

Gigante de Arroyito. Árbitro: Pablo Dóvalo.

Pablo Dóvalo. VAR: Silvio Trucco.

Silvio Trucco. Televisión: ESPN Premium.

El ganador de este cruce avanzará a las semifinales del Torneo Clausura y se enfrentará al vencedor del partido entre Boca y Gimnasia de La Plata. El Canalla buscará hacerse fuerte en casa, mientras que Barracas intentará dar otro golpe y continuar con su ilusión de campeonato.