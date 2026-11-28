El Presidente se refirió a la relación con su par brasileño en una entrevista con CNN en Español. También habló sobre sus diferencias con Pedro Sánchez y aseguró que los vínculos entre los países están por encima de sus respectivos mandatarios.

Hoy 20:28

El presidente Javier Milei volvió a marcar distancia de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al asegurar que no tiene interés en recibir una invitación para participar de la ceremonia de asunción del nuevo mandato del mandatario de Brasil, prevista para el 5 de enero de 2027.

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La declaración fue realizada durante una entrevista con CNN en Español, cuyo adelanto se conoció este sábado. Consultado sobre la posibilidad de asistir al acto institucional, el jefe de Estado argentino fue contundente: "No tengo ningún interés en que me invite tampoco".

Milei vinculó su postura con los cuestionamientos que, según sostuvo, recibió de Lula, de ministros brasileños y de dirigentes del país vecino durante las campañas electorales argentinas. Sin embargo, aclaró que las diferencias políticas no modificaron los vínculos comerciales entre ambas naciones.

"La relación entre Argentina y Brasil está intacta, comercialmente está intacta", afirmó el Presidente, al referirse a la situación bilateral.

Una relación marcada por los cruces políticos

El distanciamiento entre Milei y Lula comenzó durante la campaña presidencial argentina de 2023, cuando el entonces candidato libertario calificó al mandatario brasileño de "comunista", "corrupto" y "ladrón". Lula consideró aquellas expresiones una ofensa personal y no asistió a la ceremonia de asunción de Milei, el 10 de diciembre de ese año.

Desde entonces, ambos presidentes no mantuvieron encuentros bilaterales. La tensión volvió a profundizarse durante 2026, cuando Milei expresó públicamente su respaldo a Flávio Bolsonaro y cuestionó a Lula durante un acto partidario realizado en San Pablo.

La reacción del Gobierno brasileño incluyó una protesta diplomática y el vínculo quedó bajo la responsabilidad de encargados de negocios en ambas embajadas. Posteriormente, tras la reelección de Lula, la Casa Rosada evitó felicitarlo y el canciller argentino, Pablo Quirno, también cuestionó aspectos del proceso electoral brasileño.

En ese contexto, fuentes del Gobierno de Brasil habían señalado que Milei no integraría la lista de invitados para la ceremonia de asunción, pese a que Argentina y Brasil son los dos principales socios del Mercosur.

Qué dijo Milei sobre Pedro Sánchez y la relación con España

Durante la misma entrevista, el Presidente también se refirió a su relación con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y anticipó que no lo felicitaría si obtiene un triunfo en las elecciones previstas en ese país.

No obstante, Milei sostuvo que las diferencias personales con el mandatario no deberían afectar el vínculo entre Argentina y España. En ese sentido, destacó la presencia de la comunidad argentina en territorio español y recordó que existen más de medio millón de compatriotas viviendo allí.

"Hay más de medio millón de argentinos que están en España y es una relación profunda y de muchísimos años, que además hay respeto y afecto", expresó.

Además, consideró que los vínculos entre los países deben mantenerse más allá de quiénes ocupen temporalmente los cargos de gobierno. "Los jefes de Estado son aves de paso", afirmó, al explicar que las relaciones entre las naciones trascienden las diferencias entre sus dirigentes.

De esta manera, Milei volvió a exponer su distanciamiento político con Lula y Sánchez, aunque planteó que esas diferencias no deberían modificar los vínculos comerciales, sociales e históricos que Argentina mantiene con Brasil y España.