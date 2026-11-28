Una investigación de The Washington Post señaló que el uso no autorizado del servicio de internet satelital provocó el malestar de Elon Musk y derivó en nuevas restricciones por parte de SpaceX.

Hoy 20:06

Una investigación publicada por The Washington Post reveló que Irán utilizó el servicio de internet satelital Starlink para respaldar sus operaciones militares contra las fuerzas estadounidenses durante las primeras semanas del conflicto en Oriente Medio.

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La información fue confirmada al periódico estadounidense por cuatro fuentes que solicitaron mantener su identidad en reserva. Según el informe, el descubrimiento provocó un fuerte malestar en Elon Musk, propietario de SpaceX, empresa responsable del servicio de conectividad satelital.

La situación se conoció a principios de marzo, luego de que Estados Unidos e Israel iniciaran una ofensiva contra territorio iraní y Teherán respondiera con ataques contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

El informe también señaló que Musk cuestionó al propio Pentágono por utilizar Starshield, la versión militarizada de Starlink, mediante una modalidad de suscripción que no correspondía al uso que realizaban las fuerzas estadounidenses.

Como consecuencia de ambos episodios, al menos dos ejecutivos de la compañía fueron despedidos, según una de las fuentes consultadas por el medio.

Las medidas que adoptó SpaceX

Tras detectar el uso no autorizado de su tecnología, SpaceX endureció los controles de acceso al servicio, incorporó nuevos requisitos de verificación de identidad y reforzó las exigencias para sus distribuidores.

La compañía ya había implementado restricciones similares ante las denuncias de Ucrania sobre la utilización de terminales Starlink por parte de las fuerzas rusas.

Sin embargo, la situación en Irán plantea un escenario más complejo, debido a que el servicio también es utilizado por ciudadanos que buscan acceder a internet frente a las restricciones impuestas por el Gobierno iraní.

El dilema detrás del servicio satelital

Especialistas consultados por The Washington Post advirtieron que una eventual suspensión completa de Starlink en territorio iraní también perjudicaría a quienes utilizan la tecnología para acceder a información y comunicarse con el exterior.

Por su parte, el Pentágono evitó pronunciarse sobre el presunto uso militar de Starlink por parte de Irán, mientras que ni SpaceX ni Elon Musk respondieron a las consultas del periódico.

La investigación volvió a poner en debate el creciente protagonismo de las empresas tecnológicas privadas en los conflictos armados y los desafíos que supone controlar el uso militar de servicios originalmente destinados a la población civil.