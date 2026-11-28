El conjunto dirigido por Pablo Prigioni recibirá este domingo a los norteamericanos en Zárate, desde las 18.10. Con una victoria, la Albiceleste asegurará su clasificación al Mundial de Qatar 2027.

Hoy 20:00

La Selección Argentina de básquet afrontará este domingo 29 de noviembre un compromiso decisivo en sus aspiraciones mundialistas. El conjunto dirigido por Pablo Prigioni recibirá a Canadá desde las 18.10 en el Espacio DAM de Zárate, por una nueva jornada de las Eliminatorias FIBA.

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Luego de la contundente victoria por 102-65 ante Bahamas, el combinado nacional quedó a un paso de asegurar su regreso a la máxima cita del básquet internacional. En caso de imponerse frente a los canadienses, conseguirá la clasificación al Mundial de Qatar 2027 sin depender de otros resultados.

El encuentro también sumará un nuevo capítulo a un extenso historial entre ambos seleccionados, que se enfrentaron en 37 oportunidades a lo largo de más de siete décadas.

Cómo está el historial entre Argentina y Canadá

El balance histórico favorece al conjunto albiceleste, que registra 24 victorias y 13 derrotas frente a los norteamericanos.

El primer enfrentamiento se produjo durante los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, cuando Argentina se impuso por un ajustado 82-81.

Entre 1980 y 1989, Canadá consiguió seis victorias consecutivas, en lo que representó su período de mayor dominio dentro del historial. Aquella racha se interrumpió en el Mundial de 1990, cuando el seleccionado argentino volvió a quedarse con el triunfo.

A partir de 1995, la superioridad argentina se hizo más marcada, aunque los norteamericanos recuperaron protagonismo en los últimos enfrentamientos.

Durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2023, ambos seleccionados repartieron triunfos: Canadá se impuso por 99-87 en agosto de 2022, mientras que Argentina ganó por 83-72 en febrero de 2023.

El antecedente más reciente se remonta al pasado 31 de agosto de 2026, cuando los canadienses vencieron por 97-92 en Quebec.

Argentina, a un triunfo de regresar al Mundial

Tras haber quedado afuera de la Copa del Mundo de 2023, el seleccionado nacional tendrá la oportunidad de asegurar su regreso al certamen internacional ante su público.

El duelo de este domingo será el 38.º enfrentamiento entre Argentina y Canadá, con el agregado de que una victoria le permitirá al equipo de Prigioni sellar su clasificación antes de la última ventana de las Eliminatorias, prevista para febrero de 2027.