El Millonario enfrentará este sábado a la Gloria en Córdoba, con la necesidad de seguir en carrera por el título y mantener viva la ilusión de clasificarse a la Copa Libertadores.

Hoy 20:03

River Plate e Instituto se enfrentarán este sábado 28 de noviembre, desde las 22, en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026.

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El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa, Lucas Novelli estará a cargo del VAR y la transmisión será a través de ESPN Premium.

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