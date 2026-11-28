La consagración de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata rompió la histórica igualdad entre las dos principales potencias del fútbol sudamericano.

Hoy 19:56

La victoria de Palmeiras por 1 a 0 ante Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores 2026 marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol sudamericano. Por primera vez desde la creación del certamen, Brasil superó a la Argentina en cantidad de títulos.

Ambos países llegaron a la definición disputada en el estadio Centenario de Montevideo con 25 conquistas cada uno. Con la consagración del Verdao, Brasil alcanzó los 26 títulos y quedó como líder en soledad del historial.

El fútbol brasileño consiguió revertir una amplia diferencia histórica gracias a su dominio durante las últimas temporadas, en las que encadenó ocho consagraciones consecutivas.

River Plate fue el último equipo argentino en conquistar la Copa Libertadores, en 2018, cuando derrotó a Boca Juniors en la recordada final disputada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El dominio brasileño en las últimas ocho ediciones

2019: Flamengo.

Flamengo. 2020: Palmeiras.

Palmeiras. 2021: Palmeiras.

Palmeiras. 2022: Flamengo.

Flamengo. 2023: Fluminense.

Fluminense. 2024: Botafogo.

Botafogo. 2025: Flamengo.

Flamengo. 2026: Palmeiras.

Argentina mantiene la ventaja en las finales directas

Pese al creciente predominio brasileño, el fútbol argentino todavía conserva una ventaja en las definiciones entre representantes de ambos países: nueve victorias contra ocho derrotas.

Sin embargo, las últimas cinco finales entre clubes argentinos y brasileños quedaron en manos de los equipos del país vecino: Corinthians ante Boca (2012), Gremio frente a Lanús (2017), Flamengo contra River (2019), Fluminense ante Boca (2023) y Palmeiras frente a Estudiantes (2026).

Argentina también conserva a los dos máximos ganadores de la historia del certamen: Independiente, con siete conquistas, y Boca Juniors, con seis.