El defensor de Estudiantes de La Plata se mostró visiblemente emocionado luego de la derrota ante Palmeiras y destacó el esfuerzo realizado por el equipo durante el certamen continental.

Hoy 19:41

La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026 dejó una profunda tristeza en el conjunto platense. Uno de los primeros en expresar sus sensaciones fue Marcos Rojo, quien no ocultó su emoción tras el encuentro disputado en Montevideo.

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El experimentado defensor reconoció lo que significaba para él la posibilidad de conquistar el máximo certamen continental con el club que lo formó futbolísticamente. “Era el partido más importante de mi vida”, confesó.

Rojo regresó al Pincha para afrontar la Copa Libertadores y tuvo participación en la serie de semifinales frente a Flamengo y en la definición ante Palmeiras, que terminó con victoria por 1 a 0 para el conjunto brasileño.

Consciente de que transita la última etapa de su carrera profesional, el zaguero lamentó no haber podido cumplir uno de sus grandes sueños, aunque valoró el camino recorrido junto a sus compañeros.

“Sobre el final de mi carrera. La verdad que era un sueño, me voy triste pero orgulloso por el esfuerzo que hicimos. Vamos a seguir adelante”, expresó.

De esta manera, Marcos Rojo se quedó con la ilusión de levantar la Copa Libertadores con Estudiantes, que estuvo acompañado por unos 40 mil hinchas en Montevideo y quedó a las puertas de conquistar su quinta estrella continental.