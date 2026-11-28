El conjunto brasileño conquistó su cuarto título continental tras vencer a Estudiantes e igualó la línea de River, Flamengo y el propio Pincha. Independiente continúa siendo el máximo ganador del certamen.

Hoy 19:32

La consagración de Palmeiras en la Copa Libertadores 2026 modificó la tabla histórica de campeones del máximo certamen continental. El conjunto brasileño derrotó por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Centenario de Montevideo y levantó el trofeo por cuarta vez.

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Con esta conquista, el Verdao alcanzó la línea de River Plate, Estudiantes y Flamengo, además de convertirse en uno de los dos clubes brasileños más ganadores de la competencia.

En lo más alto del historial continúa Independiente, con siete títulos, seguido por Boca Juniors, con seis, y Peñarol de Uruguay, con cinco.

El fútbol argentino cuenta con ocho instituciones que lograron conquistar la Libertadores: Independiente, Boca, River, Estudiantes, Racing, Argentinos Juniors, Vélez y San Lorenzo.

Por otra parte, Brasil acumula ocho consagraciones consecutivas desde 2019, cuando Flamengo inició una racha que todavía se mantiene vigente. River, en 2018, fue el último representante argentino en levantar el trofeo.

La tabla histórica de campeones de la Copa Libertadores

Independiente: 7 títulos.

7 títulos. Boca Juniors: 6 títulos.

6 títulos. Peñarol: 5 títulos.

5 títulos. River Plate: 4 títulos.

4 títulos. Estudiantes de La Plata: 4 títulos.

4 títulos. Palmeiras: 4 títulos.

4 títulos. Flamengo: 4 títulos.

4 títulos. Nacional de Uruguay: 3 títulos.

3 títulos. Olimpia: 3 títulos.

3 títulos. San Pablo: 3 títulos.

3 títulos. Santos: 3 títulos.

3 títulos. Gremio: 3 títulos.

3 títulos. Cruzeiro: 2 títulos.

2 títulos. Internacional de Porto Alegre: 2 títulos.

2 títulos. Atlético Nacional: 2 títulos.

2 títulos. Racing Club: 1 título.

1 título. Argentinos Juniors: 1 título.

1 título. Vélez Sarsfield: 1 título.

1 título. San Lorenzo: 1 título.

1 título. Colo Colo: 1 título.

1 título. Vasco da Gama: 1 título.

1 título. Once Caldas: 1 título.

1 título. Liga de Quito: 1 título.

1 título. Corinthians: 1 título.

1 título. Atlético Mineiro: 1 título.

1 título. Fluminense: 1 título.

1 título. Botafogo: 1 título.

Los países con más títulos de Copa Libertadores

Brasil: 26 títulos.

26 títulos. Argentina: 25 títulos.

25 títulos. Uruguay: 8 títulos.

8 títulos. Paraguay: 3 títulos.

3 títulos. Colombia: 3 títulos.

3 títulos. Chile: 1 título.

1 título. Ecuador: 1 título.

Con la consagración de Palmeiras, Brasil superó a la Argentina en cantidad de títulos y se convirtió en el país más ganador de la historia de la Copa Libertadores.