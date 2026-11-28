El cantante habló sobre su presente sentimental y aseguró que ya decidió convertirse en padre el próximo año. También contó que le gustaría tener un varón y destacó el vínculo que construyó con la artista.

Hoy 20:25

El cantante Tiago PZK sorprendió al revelar sus planes de formar una familia junto a La Joaqui. En una entrevista con el streamer y youtuber Gabino Silva, el artista aseguró que quiere convertirse en padre durante 2027 y que ya habló con su pareja sobre la posibilidad de tener un hijo.

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"Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener a mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente. Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón", expresó el músico.

Durante la charla, Tiago se mostró muy enamorado y habló del momento personal que atraviesa junto a la cantante. "Estoy muy enamorado, muy feliz. Pensé que no me iba a enamorar así, estoy muy tranquilo", reconoció.

Qué es lo que enamoró a Tiago PZK de La Joaqui

En otro tramo de la entrevista, el artista explicó cuáles son las características de su pareja que más lo conquistaron. "Me enamoran mucho la mentalidad de las personas, cuando saben lo que quieren, proyectan, trabajan, te inspiran", sostuvo.

También recordó que ambos se conocieron hace varios años, dentro del ambiente del rap, y que mantuvieron un vínculo antes de reencontrarse y comenzar su relación sentimental.

"Yo vivía en un kiosco en ese momento. Unos amigos compraron un fondo de comercio y tenían un kiosco en el Alto Palermo, eran mi point en Capital porque vivía en Monte Grande, dormía arriba de un freezer. Ahí empecé a hablar con ella", relató.

El cantante también se refirió a las controversias que rodearon el comienzo de su romance y reconoció que hubo cuestionamientos. "Ha sido muy controversial, exactamente. Tengo un montón de cosas para aclarar, para responder, para poner en su lugar. Pero tengo más templanza y no dejo que me gane el ego de querer demostrar que soy el bueno de la historia y el malo es fulano o mengano. Estoy centrado, enfocado", manifestó.

Por último, destacó la conexión que mantiene con La Joaqui y la manera en que comparten sus experiencias personales y profesionales. "Yo con ella hablo el mismo idioma en todo sentido. Ella tiene una historia muy parecida a la de mi familia. Es una piba muy fuerte. Yo la amo con todo mi corazón. Estoy muy feliz de haberme reencontrado con ella", concluyó.