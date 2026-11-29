El Albo jugará este domingo desde las 18 en el estadio Bicentenario de Catamarca, con la ventaja del 2-1 conseguido en el partido de ida en La Banda.

Hoy 08:14

Central Argentino de La Banda afrontará este domingo un nuevo desafío en su camino hacia el soñado ascenso. El conjunto bandeño visitará a Villa Cubas de Catamarca, desde las 18, por el partido de vuelta de la serie, con la ilusión de conseguir la clasificación y continuar avanzando en el Torneo Regional Federal Amateur.

El Albo llega con una ventaja importante luego de imponerse por 2-1 en el encuentro de ida, disputado en La Banda. Ahora, buscará hacer valer ese resultado en territorio catamarqueño para quedarse con la serie y dar otro paso hacia el objetivo de pelear por el ascenso.

El compromiso se disputará en el estadio Bicentenario de Catamarca, escenario que recibirá una definición cargada de expectativas. Además, el conjunto bandeño tendrá la posibilidad de contar con el acompañamiento de sus simpatizantes, ya que se permitirá el ingreso de público neutral.

Los árbitros para Villa Cubas vs. Central Argentino

El encuentro contará con una terna arbitral de Salta, encabezada por Aníbal Matías Alfaro, quien será el encargado de impartir justicia.

Árbitro: Aníbal Matías Alfaro (Salta).

Asistente 1: Luciano Agustín Díaz.

Asistente 2: Diego Pablo Ocampo.

Cuarto árbitro: Facundo Misael Vizgarra Campos.

Con la ventaja conseguida en casa y el respaldo de sus hinchas, Central Argentino buscará dar otro paso en su ilusión de llegar a lo más alto del fútbol regional. Su gente estará pendiente de lo que suceda en Catamarca, donde el Albo intentará seguir haciendo historia.