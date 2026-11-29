El siniestro ocurrió durante la madrugada del sábado en la intersección de avenida San Martín y calle Entre Ríos, en la ciudad de Frías. El joven sufrió un severo traumatismo de cráneo y permanece con un delicado pronóstico médico.

Hoy 01:02

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del sábado 28 de noviembre en la ciudad de Frías dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado crítico. El siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta, cuyos ocupantes debieron ser trasladados de urgencia a distintos centros de salud.

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El violento choque se registró en la intersección de avenida San Martín y calle Entre Ríos. Según los primeros datos recabados, el automóvil circulaba por Entre Ríos, de este a oeste, mientras que la motocicleta se desplazaba por San Martín, de norte a sur.

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el conductor del automóvil habría permanecido detenido a la espera de la habilitación del semáforo y, al encenderse la luz verde, inició la marcha, momento en el que se produjo la colisión. Las circunstancias exactas del impacto todavía son materia de investigación.

Como consecuencia del accidente, los ocupantes de la motocicleta sufrieron importantes lesiones y fueron asistidos inicialmente en el Hospital Zonal de Frías. Sin embargo, debido a la gravedad de sus cuadros, los profesionales dispusieron su derivación al Hospital Regional de Santiago del Estero.

Uno de los heridos fue identificado como Ortega, quien presenta un estado de salud extremadamente delicado. Según el informe médico complementario emitido a las 13.40 del sábado, el joven sufrió un grave traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica.

En cuanto al otro vehículo involucrado, las primeras informaciones indican que el automóvil se habría retirado del lugar después del impacto. No obstante, posteriormente su conductor se presentó en una dependencia policial acompañado por el titular del rodado.

La investigación continúa para determinar cómo se produjo el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes. Mientras tanto, la atención permanece centrada en la evolución de Ortega, cuyo delicado estado de salud genera preocupación en la comunidad de Frías.