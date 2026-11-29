El siniestro ocurrió en la intersección con calle Pellegrini. La víctima sufrió un traumatismo severo en la cabeza y permaneció internada en terapia intensiva del Hospital Regional, donde finalmente falleció este sábado.

Hoy 23:55

Una mujer de 72 años murió este sábado como consecuencia de las graves lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido el viernes, en pleno centro de la ciudad Capital. La víctima había sido atropellada por una camioneta y permanecía internada en estado crítico en el Hospital Regional.

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El siniestro vial se produjo el viernes 27 de noviembre, alrededor de las 13, en la intersección de avenida Roca y calle Pellegrini. La víctima fue identificada como Beatriz Paz, domiciliada en el barrio Parque, quien intentaba cruzar la calzada cuando fue embestida por una camioneta Ford Ranger XLS.

A raíz del fuerte impacto, la mujer cayó sobre el asfalto y sufrió un traumatismo encéfalo craneano severo, con pérdida de conocimiento. Tras recibir las primeras asistencias, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde quedó internada en la Unidad de Terapia Intensiva con pronóstico reservado.

Pese a la atención médica recibida, la mujer no logró recuperarse de las lesiones. Finalmente, alrededor de las 20.40 de este sábado, la médica de guardia comunicó a sus familiares el fallecimiento de Beatriz Paz.

En el marco de las actuaciones por el accidente, se estableció que la camioneta era conducida por Novelli, de 50 años. Además, trascendió que el test de alcoholemia practicado al conductor habría dado positivo, con un registro de 0,09 gramos de alcohol por litro de sangre.



Por disposición de la fiscal de turno, Melisa Fadel Pagani, el conductor había quedado aprehendido mientras se aguardaba la evolución médica de la víctima. Tras confirmarse el fallecimiento, no trascendieron precisiones oficiales sobre su situación procesal, por lo que se aguarda conocer cómo continuará la investigación judicial.