El presidente de APTRA compartió un mensaje en sus redes sociales en el que agradeció al equipo médico que lo atendió. El periodista había sufrido una descompensación antes de viajar a Miami para participar de los Martín Fierro Latino.

Hoy 21:20

Luego de generar preocupación por su estado de salud, Luis Ventura anunció este sábado que recibiría el alta médica, tras permanecer internado en la Clínica Trinidad Galeno de Quilmes debido a un pico de presión arterial.

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El periodista de 70 años llevó tranquilidad a sus seguidores a través de las redes sociales, donde anticipó que pronto podría abandonar el centro de salud y agradeció las muestras de afecto recibidas durante las últimas horas.

“La vida sigue... en un rato me dan el alta médica y retomo las pulsaciones de mis cosas...”, expresó Ventura, quien también manifestó su gratitud hacia el médico Hugo Beherens y el personal de la institución.

Los detalles de su descompensación

El conductor había sido internado de urgencia durante la noche del viernes, cuando se preparaba para viajar a Miami, donde tenía previsto encabezar una nueva edición de los Martín Fierro Latino.

Alicia Pedrelli, productora de Secretos verdaderos y amiga del periodista, contó en LAM que Ventura ya presentaba signos de agotamiento durante las jornadas previas, aunque continuaba cumpliendo con sus compromisos laborales.

A su vez, el periodista Nicolás Peralta señaló que el presidente de APTRA acumulaba varios días de estrés debido a su intensa agenda de actividades.

Incertidumbre por los Martín Fierro Latino

La internación obligó a Ventura a suspender su viaje a Estados Unidos y dejó abierta la incógnita sobre quién encabezará la ceremonia prevista para este domingo.

En tanto, Facundo Ventura, hijo del periodista, se encontraba en Miami, desde donde siguió de cerca la evolución de su padre.

Por el momento, el conductor manifestó su intención de retomar sus actividades, aunque no brindó precisiones sobre cuándo regresará al trabajo.