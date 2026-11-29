Los comicios generales se celebran este domingo 29 de noviembre y definirán la composición del Congreso de los Diputados y el Senado, en una votación clave para determinar quién encabezará el próximo Gobierno español.

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La jornada electoral se desarrolla este domingo 29 de noviembre en España, donde 38.728.356 ciudadanos están habilitados para participar de los comicios generales anticipados. La votación definirá la nueva composición de las Cortes Generales y será determinante para establecer qué fuerzas políticas tendrán posibilidades de formar el próximo Gobierno.

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Los españoles elegirán a los 350 integrantes del Congreso de los Diputados y a 209 senadores, en las decimoséptimas elecciones generales desde el inicio de la etapa democrática del país. Del total de electores habilitados, 35.958.711 residen en territorio español y 2.769.645 viven en el extranjero. Además, más de 1,6 millones de personas podrán votar por primera vez en unos comicios generales.

Los colegios electorales abrieron a las 9 y permanecerán habilitados hasta las 20, hora local. Para garantizar el desarrollo de la jornada, se dispuso un operativo con más de 100.000 efectivos de las distintas fuerzas de seguridad. La votación no es obligatoria y los ciudadanos también pudieron ejercer su derecho mediante el voto por correo.

Por qué se adelantaron las elecciones

La convocatoria fue anunciada por el presidente Pedro Sánchez el pasado 5 de octubre, luego de una derrota parlamentaria vinculada con una serie de medidas destinadas a atender la crisis habitacional.

Los decretos impulsados por el Ejecutivo fueron rechazados en el Congreso con los votos del Partido Popular (PP), Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN). La decisión profundizó las dificultades del Gobierno para conseguir respaldo legislativo y avanzar con sus iniciativas.

Originalmente, las elecciones estaban previstas para el verano europeo de 2027. Sin embargo, Sánchez resolvió disolver anticipadamente las Cortes Generales y convocar a los ciudadanos a las urnas para definir el rumbo político del país.

Quiénes son los principales candidatos

La contienda electoral tiene como protagonistas a los principales referentes de las fuerzas políticas nacionales, que buscan conseguir los apoyos necesarios para conducir el próximo Ejecutivo.

- Pedro Sánchez (Partido Socialista Obrero Español): el actual presidente del Gobierno busca renovar su mandato. Está al frente del Ejecutivo desde 2018 y plantea la elección como una disputa entre la continuidad de un Gobierno progresista y una alternativa encabezada por la derecha.

- Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular): el líder del principal espacio opositor busca llegar a la presidencia del Gobierno. Su propuesta incluye rebajas impositivas, reformas institucionales y medidas para impulsar la actividad empresarial.

- Santiago Abascal (Vox): encabeza una propuesta que plantea endurecer las políticas migratorias, reducir impuestos, centralizar competencias estatales y revisar distintas políticas sociales. Mantiene una estrecha relación política con el presidente argentino Javier Milei, a quien considera su amigo y aliado, y con quien comparte buena parte de su agenda ideológica.

- Ada Colau (Frente Amplio): la exalcaldesa de Barcelona representa una de las novedades de estos comicios. Lidera una coalición integrada por Movimiento Sumar, Más Madrid, Izquierda Unida y los comuns.

- Irene Montero (Podemos): la exministra de Igualdad encabeza la candidatura de esta formación, que concurre de manera independiente en buena parte del territorio español.

También tienen presencia distintas agrupaciones regionales, como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts, EH Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria.

Vivienda, economía e inmigración: los ejes de la campaña

La crisis habitacional fue uno de los principales temas de discusión durante la campaña, especialmente por el incremento de los alquileres, las dificultades para acceder a una propiedad y los desalojos.

El PSOE defendió la continuidad de sus políticas sociales y propuso ampliar la oferta de viviendas públicas, además de sostener las medidas de protección a los sectores más vulnerables.

El Partido Popular planteó cambios en la legislación habitacional, reducción de impuestos y medidas para facilitar la construcción y el acceso a la vivienda. Vox, por su parte, incorporó propuestas de endurecimiento de los controles migratorios y cambios en las políticas de acceso a prestaciones y servicios.

La economía también ocupó un lugar central. Sánchez destacó el crecimiento económico, el aumento del salario mínimo y la mejora de los indicadores laborales durante su gestión. Sin embargo, los cuestionamientos por el costo de vida, los precios de la energía y las dificultades económicas de numerosos hogares marcaron parte del debate electoral.

Otro de los puntos de mayor confrontación fue la inmigración. Mientras el oficialismo defendió su aporte al crecimiento económico y al mercado laboral, el PP y Vox propusieron mayores restricciones y controles fronterizos.

Qué dicen las encuestas y qué puede pasar con el próximo Gobierno

Los sondeos previos a la elección mostraron diferencias sobre el posible resultado y las alianzas que podrían conformarse después del recuento.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en su último estudio preelectoral, ubicó al PSOE en primer lugar, con una estimación de entre 134 y 143 diputados. El Partido Popular aparecía en segundo lugar, con entre 98 y 106 bancas, mientras que Vox podía alcanzar entre 57 y 65 representantes.

Sin embargo, otras encuestas privadas anticiparon un escenario favorable para el PP y señalaron que una eventual alianza con Vox podría alcanzar la mayoría parlamentaria. De concretarse ese escenario, Vox podría ingresar por primera vez al Gobierno nacional desde la recuperación democrática española.

Una particularidad del sistema español es que los ciudadanos no eligen directamente al presidente del Gobierno. Su voto determina la composición del Congreso y, posteriormente, las fuerzas políticas deben negociar para conseguir los apoyos necesarios para una investidura.

Para obtener la mayoría absoluta en la primera votación se necesitan 176 de los 350 diputados. Si ningún candidato consigue esa cantidad, puede ser investido en una segunda instancia si obtiene más votos afirmativos que negativos.

En caso de que transcurran dos meses desde la primera votación de investidura sin que ningún candidato consiga la confianza del Congreso, la Constitución establece la convocatoria de nuevas elecciones.

Los primeros resultados provisionales se difundirán una vez finalizada la votación y cerrado el recuento inicial, mientras que el escrutinio general se realizará entre el 4 y el 7 de diciembre. Las nuevas Cortes Generales tienen previsto constituirse el 23 de diciembre, instancia en la que comenzará formalmente una nueva etapa parlamentaria.

La elección representa un momento clave para España y también para el escenario político europeo. El resultado determinará si Pedro Sánchez consigue continuar al frente del Ejecutivo o si se abre una nueva etapa con un Gobierno encabezado por el Partido Popular, con Vox como posible socio parlamentario.