El personal trainer compartió una fotografía junto a la conductora y le expresó su apoyo con una breve frase en redes sociales. La publicación llegó después de que Wanda deslumbrara en la pasarela del Movistar Arena durante el cierre del Quimera Tour.

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Martín Migueles volvió a mostrar públicamente su relación con Wanda Nara a través de las redes sociales. El personal trainer compartió una fotografía en la que aparece abrazado a la conductora, acompañada por un mensaje que no pasó inadvertido: “Siempre con vos”, junto a un corazón rojo.

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En la imagen, ambos se muestran muy cariñosos. Migueles abraza a Wanda, quien está sentada sobre sus piernas y le acaricia el rostro. La publicación llamó la atención porque, si bien mantienen una relación desde hace tiempo, suelen preservar su intimidad y no acostumbran compartir demasiadas fotografías juntos.

El gesto llegó después de una noche especial para Nara, quien el viernes participó del último espectáculo del año de María Becerra en el Movistar Arena, donde fue una de las invitadas especiales del Quimera Tour.

Wanda Nara desfiló en el cierre del Quimera Tour

La conductora fue elegida por la cantante para protagonizar el segmento “Sexo es la moda”, una propuesta que durante las distintas funciones convocó a figuras del espectáculo y la moda para desfilar sobre el escenario.

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Para la ocasión, Wanda lució un vestido negro con transparencias, brillos y bordados geométricos, que combinó con una propuesta de espalda descubierta. Su aparición recibió una ovación del público presente.

Tras el espectáculo, María Becerra le dedicó unas palabras en sus redes sociales: “Gracias por venir hermosa. Sos una reina”.

Por su parte, Nara compartió imágenes y videos de la experiencia y expresó su emoción por haber formado parte del espectáculo. “Ayer fue un día que me voy a llevar para el resto de mi vida. Fue muy fuerte sentir tanto cariño de la gente, realmente somos unas privilegiadas”, escribió.

También agradeció a la cantante por la oportunidad de participar y destacó el trato recibido por parte de todo el equipo de producción.

Así, entre su participación en uno de los shows más convocantes de la artista y el mensaje público de Migueles, Wanda volvió a quedar en el centro de la atención del mundo del espectáculo.