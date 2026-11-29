El entrenador del Millonario destacó el rendimiento de su equipo tras vencer 1-0 a Instituto en Córdoba y avanzar a la próxima instancia del Torneo Clausura.

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River consiguió una victoria clave en Córdoba. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio derrotó 1-0 a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón, con un gol de Gonzalo Montiel, y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2026, donde enfrentará a Independiente.

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Después del encuentro, el entrenador tomó la palabra en conferencia de prensa y manifestó su satisfacción por el rendimiento del equipo, aunque reconoció que la diferencia en el marcador pudo haber sido mayor.

"El resultado es corto, pero veníamos de visitantes a una cancha en la que se hacían fuertes", comenzó señalando Ponzio. Luego, dejó una frase que refleja la ilusión del plantel de cara a lo que viene: "Fuimos superiores en todo sentido, y el sueño que queremos todos se está acercando. Así que no hay que dejarlo escapar".

En esa misma línea, destacó la actuación colectiva y consideró que River logró imponer las condiciones del partido: "Era como lo queríamos jugar, tuvimos una sola situación de peligro de ellos. Hubiese sido lindo ganar por mucho, es lo que marcaba el partido, pero es parte del fútbol quedarse con sabor a poco. Estamos convencidos".

Ponzio habló de las situaciones desperdiciadas y respaldó a los jugadores

Uno de los aspectos que dejó preocupación en el cuerpo técnico fue la falta de efectividad. River generó numerosas situaciones de peligro, pero no consiguió ampliar la diferencia y terminó sufriendo hasta el final.

Consultado sobre la posibilidad de que esa falta de contundencia pueda perjudicarlos frente a otro rival, Ponzio respondió: "¿La ineficacia se puede pagar cara contra otro rival? Hoy era hoy, no puedo ver un poquito más allá. Sí que queremos sumar desde lo bien que hicimos, y sería bueno que vean remarcado todo lo bueno que hicimos".

Además, destacó el esfuerzo de sus futbolistas: "Los jugadores se están exprimiendo al máximo. Vamos a mirar el mañana, y después nos alentaremos mucho más si se encausa todo".

El entrenador también se refirió a los penales fallados por Sebastián Driussi y Thiago Almada, y respaldó a ambos futbolistas: "Los penales los deciden ellos, los que más confianza se tienen. Practican todos y hoy les tocó errar".

En ese sentido, agregó: "Patea el que erra, el que no patea no erra nunca. No hay ningún problema si erramos, hay que tener coraje".

Cómo están Driussi y Santiago Espíndola

Por otra parte, Ponzio brindó detalles sobre las molestias físicas que obligaron a reemplazar a Sebastián Driussi y Santiago Espíndola durante el encuentro.

El delantero tuvo que abandonar el campo en el entretiempo por un fuerte dolor en el tobillo, mientras que el juvenil también terminó con molestias después de recibir un golpe.

"Sebastián Driussi quedó con el tobillo muy dolido e inflamado, no podía pisar. Y lo de Espíndola también fue un golpe, así que hay una semana larga para recuperarlos", explicó el entrenador.

Asimismo, tuvo palabras de reconocimiento para Santiago Espíndola, uno de los juveniles que viene ganando protagonismo en el equipo y que volvió a tener una destacada actuación en el mediocampo.

"Santiago Espíndola está en una edad de esponja para consumir todo lo que le digamos. Ese propósito de dónde va a jugar... va a aceptar todo lo que le digamos. Hace más de diez años que está en River y fue capitán. Es un pibe ideal para exprimir", expresó.

River ya piensa en Independiente

Con la clasificación asegurada, el Millonario comenzará a preparar el próximo desafío: la semifinal frente a Independiente, que viene de eliminar a Vélez por penales en Liniers.

El encuentro se disputará el fin de semana del 6 de diciembre en el estadio Monumental, donde River buscará dar otro paso hacia la final del Torneo Clausura.

La ilusión está en marcha y Ponzio dejó en claro que el equipo no quiere dejar escapar la oportunidad de pelear por el título.