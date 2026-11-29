El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada calurosa, con cielo parcialmente nublado durante gran parte del día. Hacia la noche podrían registrarse tormentas aisladas, aunque las probabilidades de precipitaciones serán bajas durante las primeras horas.

Hoy 01:56

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este domingo una jornada con temperaturas elevadas y nubosidad variable en Santiago del Estero. La temperatura mínima será de 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 36 °C durante la tarde.

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Durante la madrugada, el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 21 °C y vientos del noreste de entre 7 y 12 km/h. Por la mañana, el termómetro ascenderá hasta los 28 °C, con cielo ligeramente nublado y vientos del mismo sector, también de entre 7 y 12 km/h.

Para la tarde se espera el momento más caluroso de la jornada, con una máxima de 36 °C, cielo parcialmente nublado y vientos del norte de entre 13 y 22 km/h. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta los 30 °C y podrían registrarse tormentas aisladas, con vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h.

En cuanto a las precipitaciones, el organismo nacional prevé una probabilidad de entre el 0 y el 10 % durante la madrugada, mientras que por la mañana y la tarde no se esperan lluvias. Sin embargo, hacia la noche las posibilidades aumentarán y se ubicarán entre el 10 y el 40 %. Tampoco se anuncian ráfagas de viento significativas durante las cuatro franjas horarias.

Por otra parte, el pronóstico extendido para el lunes 30 de noviembre anticipa que las temperaturas continuarán elevadas, con una mínima de 23 °C y una máxima de 36 °C. De esta manera, se espera otra jornada calurosa en la provincia.