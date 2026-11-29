Los termenses pueden esperar un día mayormente soleado con temperaturas que alcanzarán valores altos. El pronóstico para los próximos días indica un leve cambio en las condiciones climáticas.

Hoy 08:01

En Termas de Río Hondo hoy se presenta un clima soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 21.8 °C, los termenses pueden aprovechar las agradables condiciones matutinas.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta 35.1 °C en horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente caluroso para quienes se encuentren en la ciudad. La sensación térmica actual es de 22 °C, lo que contribuye a un clima bastante cómodo para la mañana.

La humedad en la región es de 69%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más pronunciada durante el día. Los vientos soplan a 9.4 km/h del este-noreste, lo que ayuda a aliviar un poco el calor en las horas más cálidas.

Para mañana, lunes 30 de noviembre, se anticipa un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 22.9 °C de mínima y 35.9 °C de máxima. Este cambio en las condiciones puede ofrecer un respiro a los termenses del intenso calor.

El pronóstico para el martes 1 de diciembre indica la posibilidad de lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 22.8 °C y máximas de 34.7 °C. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones climáticas para planificar las actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.