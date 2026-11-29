Los termenses pueden esperar un día mayormente soleado con temperaturas que alcanzarán valores altos. El pronóstico para los próximos días indica un leve cambio en las condiciones climáticas.
En Termas de Río Hondo hoy se presenta un clima soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Con una temperatura actual de 21.8 °C, los termenses pueden aprovechar las agradables condiciones matutinas.
A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta 35.1 °C en horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente caluroso para quienes se encuentren en la ciudad. La sensación térmica actual es de 22 °C, lo que contribuye a un clima bastante cómodo para la mañana.
La humedad en la región es de 69%, lo que podría hacer que la sensación de calor sea un poco más pronunciada durante el día. Los vientos soplan a 9.4 km/h del este-noreste, lo que ayuda a aliviar un poco el calor en las horas más cálidas.
Para mañana, lunes 30 de noviembre, se anticipa un día parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 22.9 °C de mínima y 35.9 °C de máxima. Este cambio en las condiciones puede ofrecer un respiro a los termenses del intenso calor.
El pronóstico para el martes 1 de diciembre indica la posibilidad de lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 22.8 °C y máximas de 34.7 °C. Es recomendable estar atentos a las actualizaciones climáticas para planificar las actividades al aire libre.
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