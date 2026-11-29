El Xeneize y el Lobo se ven las caras esta noche por el boleto a las semifinales del Torneo Clausura.

Hoy 21:00

Boca Juniors afrontará este domingo un nuevo compromiso decisivo por el Torneo Clausura 2026. Desde las 20.30, recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en La Bombonera, por los cuartos de final, con el objetivo de conseguir una victoria que le permita meterse entre los cuatro mejores del certamen.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO OPCIÓN 1- OPCIÓN 2