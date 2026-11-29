El presidente argentino felicitó a Alberto Núñez Feijóo y destacó el desempeño electoral de su aliado Santiago Abascal, líder de Vox. Además, lanzó una nueva crítica contra Pedro Sánchez.

Hoy 19:36

Javier Milei celebró este domingo el resultado de las elecciones generales en España, en las que el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo, se impuso sobre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Pedro Sánchez.

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A través de su cuenta oficial de X, el mandatario argentino felicitó a los referentes de la derecha española y manifestó su satisfacción por los resultados de los comicios.

“La Libertad Avanza en España. Ganó la libertad, perdió el socialismo. Enormes felicitaciones a Núñez Feijóo y al PP por su victoria y a mi amigo Santi Abascal por el gran resultado de Vox”, escribió Milei.

El jefe de Estado también expresó su respaldo a una eventual alianza entre ambas fuerzas políticas para conformar el próximo Gobierno español.

“Juntos podrán poner fin a casi una década de decadencia y abrazar las ideas de la libertad”, sostuvo.

En la misma publicación, Milei volvió a apuntar directamente contra el actual presidente del Gobierno español: “España le dijo BASTA al socialismo empobrecedor de Pedro Sánchez. Las ideas de la libertad avanzan en todo el mundo. ¡VIVA LA LIBERTAD CARAJO!”.

El Partido Popular y Vox alcanzaron la mayoría absoluta

Con más del 97% de los votos escrutados, el Partido Popular consiguió 135 escaños, mientras que Vox alcanzó los 52 diputados. De esta manera, ambas fuerzas sumaron 187 representantes, superando los 176 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso.

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Por su parte, el PSOE de Pedro Sánchez quedó en segundo lugar con 115 diputados, seis menos que en las elecciones de 2023.

El resultado abre la posibilidad de un cambio de Gobierno tras más de ocho años de gestión socialista, aunque la llegada de Feijóo a la presidencia dependerá de las negociaciones parlamentarias y del proceso de investidura.

La reacción de Milei se produce en el contexto de una relación marcada por las diferencias ideológicas y los enfrentamientos públicos con Pedro Sánchez, en contraste con la cercanía política que mantiene con Santiago Abascal, uno de sus principales aliados en Europa.