El piloto argentino finalizó por delante de su compañero de equipo en una carrera que tuvo como ganador al campeón Kimi Antonelli.

Hoy 15:41

Franco Colapinto finalizó en el puesto 13 del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, disputado en el circuito de Lusail. El piloto argentino mostró un sólido rendimiento, aunque una mala parada en boxes de Alpine condicionó sus posibilidades de sumar puntos.

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El pilarense fue uno de los dos pilotos que comenzaron la competencia con neumáticos duros, junto al mexicano Sergio "Checo" Pérez, en una carrera que obligó a realizar al menos dos detenciones por la elevada degradación de las gomas.

Colapinto tuvo un buen comienzo, ganó una posición y consiguió superar a su compañero de equipo, Pierre Gasly, tras un error del francés.

El argentino mantuvo un ritmo competitivo y registró tiempos similares a los de pilotos que utilizaban neumáticos más nuevos, una actuación que incluso recibió elogios de Alpine a través de la radio.

Sin embargo, una deficiente parada en boxes lo hizo perder terreno. Pese a sus esfuerzos por recuperarse, Colapinto terminó 13°, por delante de Gasly, que finalizó 14°.

Antonelli conquistó su décima victoria de la temporada

El italiano Andrea Kimi Antonelli volvió a demostrar el poderío de Mercedes y consiguió su décimo triunfo en la temporada 2026. Su compañero George Russell finalizó segundo, mientras que Oscar Piastri completó el podio.

Por su parte, Max Verstappen terminó cuarto y se aseguró el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto

La temporada 2026 de la Fórmula 1 finalizará el próximo fin de semana, del 4 al 6 de diciembre, con el Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina.

La última carrera del campeonato se disputará el domingo 6 de diciembre, desde las 10 de la mañana de Argentina, y contará con un total de 58 vueltas.