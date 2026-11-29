Alexis Alejandro Morales, de 24 años, denunció que fue interceptado por tres hombres en el barrio Los Fierros de Termas. Identificó a sus agresores.

Hoy 10:01

Un joven de 24 años, identificado como Alexis Alejandro Morales, denunció haber sido atacado por tres hombres en la esquina de Pellegrini y Buenos Aires, en el barrio Los Fierros. Según manifestó ante la Comisaría Comunitaria Nº 40, los sujetos le cortaron el paso y comenzaron a increparlo: “Ahora te pillé pícaro, mirá cómo te entregaste”.

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De acuerdo con la denuncia, uno de ellos, Pablo Luis Serrano, de 32 años, junto a otros dos señalados como “Pancho” Pérez y Esteban “Negro Décima” Décima, habría participado de la agresión.

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El denunciante sostuvo que “Negro Décima” sacó un cuchillo del interior de un vehículo y lo lesionó en la parte baja de la espalda. Cuando intentó retroceder, tropezó con el cordón y cayó al suelo; en ese momento, siempre según su versión, entre dos le propinaron golpes de puño antes de retirarse.

Morales manifestó además que el conflicto viene de larga data y que cada vez que se cruza con los acusados recibe amenazas. El fiscal Dr. Gustavo Montenegro dispuso que las actuaciones se incorporen al legajo existente.