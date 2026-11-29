Ramón Armando Alderete, de 35 años habría desobedecido la voz de alto y embestido a un efectivo de Seguridad Vial. Le secuestraron un arma de unos 25 centímetros y una moto sin documentación.

Hoy 09:48

Un hombre de 35 años, identificado como Ramón Armando Alderete, fue aprehendido luego de un procedimiento iniciado durante un control vehicular en la esquina de Caseros y San Lorenzo, en el centro de Las Termas. Según el informe policial, circulaba en una motocicleta sin casco cuando le dieron la voz de alto, pero habría acelerado e impactado contra el efectivo de Seguridad Vial Enzo Darío Juárez, de 35 años.

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El motociclista intentó escapar a pie, aunque fue alcanzado y reducido a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos encontraron un puñal de unos 25 centímetros, con funda de cuero, oculto en su cintura. También se informó que presentaba aliento etílico y que no tenía la documentación del rodado, una Zanella 125 cc que fue secuestrada junto con el arma blanca.

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El fiscal Dr. Gustavo Montenegro dispuso su aprehensión por atentado y resistencia a la autoridad, además del secuestro del arma y de la motocicleta. En el informe inicial se indicó que el policía no había sufrido lesiones; sin embargo, en una denuncia posterior, Juárez manifestó dolores en una rodilla y un tobillo y fue examinado en el CIS Termas.

El procedimiento fue realizado por personal policial de la Comisaría Comunitaria Nº 50, con intervención de Seguridad Vial y Criminalística.