La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará una nueva actualización en la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante diciembre de 2026. El incremento mensual se debe a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Además de la modificación de los importes, el último mes del año llega con cambios en uno de los requisitos económicos para acceder a la prestación. También se mantendrán las excepciones destinadas a determinados grupos de trabajadores y las condiciones especiales para las familias que acrediten los controles sanitarios de sus hijos.
El límite de ingresos para los trabajadores informales que acceden a la AUH pasará de $398.800 a $406.400 a partir del 1 de diciembre de 2026. Esta modificación responde al cronograma de incrementos del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), establecido en la Resolución 4/2026 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
El requisito económico se basa en las condiciones de acceso a la prestación creada en el Decreto 1602/2009. Para determinar si corresponde mantener el beneficio, ANSES hace cruces periódicos de información con otros organismos públicos. Estos controles permiten verificar la situación laboral y económica de los titulares. Además del requisito de ingresos, las familias deben cumplir otras condiciones para acceder a la asignación:
- tener hijos menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad
- cumplir los requisitos de residencia y documentación
- mantener actualizados los datos personales y vínculos familiares en ANSES
- acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación y la escolaridad, según la edad del menor
El tope vinculado del salario mínimo no se aplica a los monotributistas sociales ni a los trabajadores registrados del servicio doméstico. Ambos grupos cuentan con condiciones particulares de acceso a la Asignación Universal por Hijo. De esta manera, los grupos laborales que pueden acceder a la prestación incluyen:
- personas desocupadas
- trabajadores no registrados con ingresos inferiores al salario mínimo
- trabajadores registrados de casas particulares
- monotributistas sociales
La excepción al límite económico no elimina los demás requisitos establecidos por ANSES para cobrar la asignación. Los beneficiarios pueden consultar su situación personal y actualizar sus datos a través de Mi ANSES, con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
La AUH tendrá un aumento del 2,17% en diciembre de 2026 y alcanzará un valor general estimado de $163.075 por hijo. Los importes quedarán distribuidos de la siguiente manera, sujetos a la publicación de las escalas oficiales:
AUH por hijo
- monto total: $163.075
- cobro mensual del 80%: $130.460
- retención del 20%: $32.615
AUH por hijo con discapacidad
- monto total: $530.982
- cobro mensual del 80%: $424.785,60
- retención del 20%: $106.196,40
AUH para resdentes de la Zona 1
- monto total por hijo: $211.998
- cobro mensual del 80%: $169.598,40
- retención del 20%: $42.399,60
AUH por hijo con discapacidad para residentes de la Zona 1
- monto total: $690.277
- cobro mensual del 80%: $552.221,60
- retención del 20%: $138.055,40
Los valores diferenciales de la Zona 1 corresponden a las familias residentes en La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido bonaerense de Patagones.
Por otra parte, desde marzo de 2026, ANSES aplica el procedimiento establecido en la Resolución 1170/2025, que permite cobrar mensualmente el 100% de la AUH por niños de hasta cuatro años inclusive, siempre que el organismo pueda verificar automáticamente el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación.