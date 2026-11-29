El Xeneize está a un paso de igualar una marca que solamente consiguió cuatro veces en su historia.

Hoy 09:08

Boca Juniors buscará este domingo la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 frente a Gimnasia, en un encuentro que también podría quedar marcado en la historia del club.

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El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena acumula seis victorias consecutivas con la valla invicta y lleva 564 minutos sin recibir goles, con Álvaro Montero como una de sus principales figuras.

Si logra mantener el arco en cero frente al Lobo, igualará la mejor racha defensiva de la institución en cantidad de partidos consecutivos, registrada en 1964, 1969, 1995 y 2019.

La última vez que el Xeneize recibió un gol fue el 20 de octubre, durante la victoria por 3-1 ante Vasco da Gama por la Copa Sudamericana.

Boca y Gimnasia se enfrentarán este domingo 29 de noviembre, desde las 20.30, en La Bombonera, por los cuartos de final del Torneo Clausura. Además de buscar la clasificación, el conjunto de la Ribera tendrá la oportunidad de igualar una marca histórica.