El Pincha cayó en la final de la Copa Libertadores 2026 y dejó un escenario más favorable para los gigantes del fútbol argentino rumbo al próximo Mundial de Clubes.

Hoy 08:58

La derrota de Estudiantes de La Plata ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, disputada en Montevideo, favoreció las aspiraciones de Boca y River de cara al Mundial de Clubes 2029.

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Si bien la FIFA todavía no confirmó la realización del certamen, en caso de repetirse los criterios de clasificación de 2025, Palmeiras y Flamengo obtendrían sus boletos por haber conquistado el título continental.

Una consagración del Pincha habría limitado las posibilidades de clasificación de los demás clubes argentinos, debido al cupo de dos representantes por país mediante el ranking.

Actualmente, Estudiantes es el equipo argentino mejor ubicado con 62 puntos, seguido por Racing (35). Por su parte, River acumula 23 unidades y Boca apenas 10.

El Xeneize tendrá la oportunidad de sumar puntos durante la Copa Libertadores 2027, aunque todavía deberá mejorar considerablemente su posición.

Por otro lado, el gran perjudicado fue Independiente, que perdió la posibilidad de acceder a la Copa Sudamericana 2027 y ahora necesita ganar el Torneo Clausura para disputar una competencia internacional.

Cómo quedó el ranking Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029

De acuerdo con las posiciones informadas tras la final de la Copa Libertadores 2026, el ranking presenta el siguiente panorama: