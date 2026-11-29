El presidente del Gobierno español busca renovar su mandato y destacó la movilización ciudadana durante la jornada electoral. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, también emitió su voto acompañado de su esposa.

Hoy 08:32

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, convocó a los ciudadanos a participar de las elecciones que se celebran este domingo y remarcó la importancia del voto para definir el rumbo político del país durante los próximos cuatro años.“Hoy es el día en que nuestro país va a decidir qué futuro quiere para los próximos cuatro años”, expresó Sánchez al referirse a la jornada electoral.

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En ese sentido, sostuvo que, aunque existen distintos poderes en una democracia, “el mayor de los poderes es el voto”.

Los españoles elegirán este domingo a 350 diputados y 209 senadores. Pero serán los diputados los encargados de elegir al jefe del gobierno español a propuesta del rey Felipe VI. En general, el monarca invita a formar un ejecutivo al candidato más votado o al que cree que podrá formar una coalición que le permita gestionar. No es una elección directa, como ocurre en la Argentina.

El mandatario alentó a la ciudadanía a movilizarse y concurrir a las urnas para expresar su voluntad en las elecciones. Según planteó, cuanto mayor sea la participación, más representativo será el resultado de la votación.

Además, vinculó la concurrencia electoral con la futura composición del Parlamento y la capacidad de gestión del próximo gobierno. “Cuanto mayor sea esa participación, mejor se verá el sentir y la voluntad de los ciudadanos en el próximo Parlamento y mayor fuerza tendrá el Gobierno para continuar haciendo sus políticas durante los próximos cuatro años”, afirmó.

Un cambio de signo político en España reforzaría el avance de las fuerzas conservadoras y de extrema derecha en Europa, donde Sánchez se ha erigido en una de las voces más visibles de la izquierda por su defensa de la causa palestina y sus enfrentamientos con el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Es muy importante no solo para España, sino también para Europa”, aseveró el presidente del Gobierno español en unas declaraciones en inglés tras votar en Madrid, al pedir “votar en masa” en estas legislativas para enviar “un mensaje claro sobre cuál va a ser la orientación” del nuevo Ejecutivo.

La mayoría de los sondeos auguran una victoria del Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, aunque necesitaría previsiblemente el apoyo del partido de extrema derecha Vox para gobernar.

Tras votar en la capital española, Feijóo, muy crítico de los escándalos de corrupción del Gobierno, pidió a los españoles que “voten con memoria”. “España va a tomar una decisión inapelable” esta jornada, agregó.En las mesas electorales, que estarán abiertas hasta las 19H00 GMT, están llamados a votar 38,6 millones de españoles.