Los añatuyenses disfrutan de un día soleado, pero el pronóstico indica cambios en los próximos días. Las temperaturas continuarán elevadas, con mínimas y máximas que se acercan a los 35 grados.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta soleado y cálido en este domingo 29 de noviembre de 2026, con una temperatura actual de 23.7 °C y una sensación térmica de 24.2 °C. Los añatuyenses pueden disfrutar de un día agradable, aunque la humedad se mantiene en un 69%, lo que puede hacer que el calor se sienta un poco más intenso.

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 20.2 °C y que la máxima alcance los 32.9 °C. La jornada se presentará parcialmente nublada, lo que podría ofrecer algo de alivio ante el calor en las horas pico.

El viento sopla del noreste a 11.5 km/h, lo que contribuye a que la sensación térmica sea un poco más llevadera. Sin embargo, se recomienda a los añatuyenses que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas de mayor calor.

El lunes 30 de noviembre, el pronóstico indica un día soleado, con mínimas de 21.8 °C y máximas que podrían llegar a los 35.2 °C. Las altas temperaturas continuarán siendo una constante, por lo que es importante estar preparados.

El martes 1 de diciembre, las condiciones cambiarán con la llegada de un chubasco ligero, aunque las temperaturas seguirán siendo cálidas, con mínimas de 23.7 °C y máximas de 30 °C. Los añatuyenses deben estar atentos a los cambios climáticos para planificar sus actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.