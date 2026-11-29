Los bandeños disfrutarán de un día soleado con temperaturas cálidas, pero se deben preparar para un cambio en el clima en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, Domingo 29 de noviembre de 2026, los bandeños se encontrarán con un clima soleado y cálido en La Banda, Santiago del Estero. La temperatura actual es de 22.3 °C, con una sensación térmica de 22.7 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad en la ciudad se mantiene en un 67%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más elevada durante el día. Los vientos soplan desde el noreste a 8.6 km/h, brindando un leve alivio en las horas más calurosas.

Durante el día, se espera que las temperaturas alcancen hasta los 35 grados, con una mínima de 21.3 °C. Los bandeños deberán tomar precauciones ante el calor, manteniéndose hidratados y evitando la exposición directa al sol durante las horas pico.

Para mañana, lunes 30 de noviembre, el pronóstico indica que el sol continuará siendo el protagonista, con temperaturas que oscilarán entre los 23.6 °C y 35.7 °C. Otra jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero sin bajar la guardia ante el calor.

Sin embargo, a partir del martes 1 de diciembre, se prevén tormentas eléctricas en las cercanías, con mínimas de 23.5 °C y máximas de 33.3 °C. Los bandeños deben estar atentos a las actualizaciones del clima, ya que este cambio podría traer alivio a las altas temperaturas.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.