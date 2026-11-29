Con la consagración de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata, los clubes brasileños alcanzaron ocho títulos consecutivos y superaron a Argentina en el historial de la máxima competencia continental. El Millo fue el último que festejó ante Boca en Madrid.

Hoy 09:44

La consagración de Palmeiras ante Estudiantes de La Plata por 1-0 en la final de la Copa Libertadores 2026 ratificó la hegemonía del fútbol brasileño en Sudamérica, que acumula ocho títulos consecutivos en la máxima competencia continental.

Con este resultado, River Plate continúa siendo el último equipo argentino en levantar el trofeo, tras aquella histórica final ante Boca Juniors en 2018, que terminó con un triunfo por 3-1 en Madrid y un resultado global de 5-3.

Además, el Millonario también fue el anteúltimo representante argentino en conquistar América, cuando se consagró en 2015 tras vencer a Tigres de México. De esta manera, River es el único club argentino que ganó la Libertadores en las últimas 12 ediciones.

Desde 2019, el dominio brasileño fue absoluto: Palmeiras y Flamengo obtuvieron tres títulos cada uno, mientras que Fluminense y Botafogo consiguieron una consagración cada uno.

Con el reciente campeonato del Verdao, Brasil superó a Argentina en el historial general de la Copa Libertadores, con 26 conquistas frente a 25.

Los últimos campeones de la Copa Libertadores