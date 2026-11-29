El piloto argentino tendrá una exigente competencia en el circuito de Lusail, desde las 13 (hora argentina). Después de una clasificación complicada, intentará recuperar posiciones con su Alpine.

Hoy 00:35

Franco Colapinto afrontará este domingo un nuevo desafío en la Fórmula 1, cuando dispute el Gran Premio de Qatar, la penúltima fecha del campeonato mundial 2026. El piloto argentino partirá desde el 14° puesto y buscará avanzar posiciones en el circuito de Lusail, en una carrera que promete ser exigente por el comportamiento de los neumáticos y las estrategias de los equipos.

El representante de Alpine comenzará la competencia desde el medio del pelotón, luego de una clasificación en la que consiguió superar la Q1, pero no pudo meterse entre los diez mejores. Su objetivo será aprovechar las oportunidades que se presenten durante las 57 vueltas para mejorar el resultado y cerrar de la mejor manera el fin de semana.

Colapinto, ante una carrera exigente en Qatar

El argentino registró un tiempo de 1:24.274 en la Q1, que le permitió avanzar a la segunda tanda clasificatoria. Posteriormente, consiguió mejorar su marca hasta 1:23.659, aunque no le alcanzó para ingresar en la Q3.

De esta manera, Colapinto ocupará el puesto 14 en la grilla, apenas por detrás de su compañero Pierre Gasly, quien clasificó más adelante.

Después de la sesión, el piloto reconoció las dificultades que tuvo para encontrar el rendimiento adecuado en su monoplaza: "Tenemos poco grip adelante en las curvas rápidas. Es complicado trabajar con el auto, cambiamos un montón de cosas en las prácticas y la qualy. No va el auto, está costando. Es una pena", expresó en diálogo con ESPN.

Alpine no consiguió mostrar el rendimiento esperado durante las jornadas de actividad en Lusail y ahora deberá trabajar en la estrategia para intentar recuperar terreno durante la competencia.

Mercedes dominó la clasificación

La pole position quedó en manos de George Russell, quien estableció un tiempo de 1:21.695 y encabezará la grilla de partida.

Su compañero de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo con 1:21.823, asegurando el 1-2 para la escudería alemana.

La segunda fila estará ocupada por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri. Detrás se ubicarán Isack Hadjar y Max Verstappen, mientras que Charles Leclerc consiguió el séptimo lugar.

El desafío de los neumáticos en el GP de Qatar

Uno de los aspectos que puede resultar determinante durante la carrera será la degradación de los neumáticos. Las condiciones del circuito de Lusail obligarán a los equipos a prestar especial atención al desgaste y a la planificación de las paradas en boxes.

Para esta competencia, los pilotos podrán utilizar cada juego de neumáticos durante un máximo de 27 vueltas, por lo que deberán realizar al menos dos detenciones en los pits.

Este escenario abre distintas posibilidades estratégicas y podría generar oportunidades para que Colapinto avance posiciones a lo largo de las 57 vueltas.

Horario de la carrera de Franco Colapinto en Qatar

El Gran Premio de Qatar se disputará este domingo 29 de noviembre, desde las 13 (hora argentina), en el circuito de Lusail.

Colapinto partirá desde el puesto 14 con el objetivo de recuperar posiciones y aprovechar las alternativas que presente la competencia. En la penúltima fecha del calendario, el argentino buscará darle a Alpine un resultado positivo después de un fin de semana complicado.