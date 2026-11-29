Familiares de víctimas de femicidio en Jujuy demandan justicia y visibilidad para la Ley Iara durante una movilización el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Hoy 02:21

El pasado 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se llevó a cabo una movilización en Jujuy que evidenció el creciente clamor de los familiares de víctimas de femicidio. Esta jornada se inscribe en un contexto alarmante, donde se registraron 194 femicidios directos en Argentina desde principios de año hasta el 20 de noviembre, según datos del Observatorio Nacional MuMaLá. En Jujuy, se contabilizaron dos femicidios directos durante el mismo período, casos que continúan en investigación.

El primer caso en Jujuy se refiere a Nora Beatriz Borda, de 48 años, quien fue asesinada el 23 de junio en su hogar en el barrio Alto Comedero. El principal sospechoso, Rodrigo Chazarreta, se encuentra imputado por el crimen. El segundo caso corresponde a Luciana Allende, de 22 años, quien fue víctima de femicidio el 31 de agosto; su pareja, Facundo Nicolás Arce, está siendo investigado por el hecho. A pesar de estos incidentes trágicos, existen numerosos casos de violencia de género en la provincia que siguen sin respuesta judicial.

La movilización del 25 de noviembre fue también una oportunidad para dar a conocer la Ley Provincial N° 6.388, conocida como 'Ley Iara', que declara la emergencia pública en materia de violencia de género en Jujuy. Esta ley, promulgada el 22 de mayo de 2024, fue inspirada por el brutal asesinato de Iara Sabrina Rueda, una joven de 16 años que fue secuestrada y asesinada en 2020. La ley busca abordar y mitigar la violencia de género en la provincia, un objetivo que, como señala su articulado, es de vital importancia.

Durante la jornada, Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda y organizadora de la movilización, destacó que la Ley Iara debe ser más visible y accesible para la población. "La idea es visibilizar que la Ley Iara es una herramienta con los derechos de las mujeres ante los casos de violencia de género. Esta ley tiene que ser más pública", enfatizó Cunchila desde Humahuaca, donde se realizó parte de la actividad.

Además, Cunchila recordó el caso de Daniela Mamaní, quien fue asesinada el 10 de noviembre de 2025, un femicidio que dejó una profunda huella en la comunidad. Por otro lado, mencionó el caso de Rosa Aliaga, cuyo femicidio ocurrido en 2015 permanece sin justicia, lo que refleja una preocupante impunidad en muchos casos de violencia de género en la provincia.

La movilización incluyó recorridos por localidades como Maimará, Tilcara y Humahuaca, donde los familiares de las víctimas recibieron un cálido apoyo de la comunidad. Cunchila expresó su satisfacción por la acogida y la importancia de que la ley no quede en el olvido. "Es una ley de emergencia de violencia que no tiene que estar guardada", afirmó, haciendo un llamado a la acción.

En la bandera que portaron, se encontraban los nombres de víctimas de femicidio como Camila Peñalva, Dafne Soto y Cesia Reynaga, quienes son recordadas en la lucha por justicia. A pesar de que algunos casos han tenido condenas, como el de Peñalva, otros siguen sin resolución judicial, lo que subraya la urgencia de abordar esta problemática de manera efectiva y continua.