Ricardo Alberto Sánchez, se habría retirado de un complejo turístico de Las Termas sin abonar la totalidad de su estadía.
Una mujer, identificada como María Emilia Carino, denunció que un huésped se habría retirado del complejo El Mirador sin pagar la totalidad de su estadía, dejando una deuda de 151.000 pesos.
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Según la presentación realizada ante la Comisaría Comunitaria Nº 50, Ricardo Alberto Sánchez, de 43 años, ingresó al complejo ubicado sobre el acceso norte de la avenida Juan Bautista Alberdi el viernes 13 de noviembre por la noche y permaneció allí hasta el lunes 16, cuando se retiró alrededor de las 18.
La Fiscalía, a cargo del Dr. Gustavo Montenegro, dispuso que se incorporen capturas de los mensajes y que luego las actuaciones sean remitidas al Ministerio Público Fiscal de Termas. El hecho fue denunciado como presunta estafa.