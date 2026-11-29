Este incidente en San Salvador de Jujuy involucra disturbios causados por jóvenes que atacaron una vivienda, lo que llevó a la intervención policial.

Hoy 14:30

Esta mañana, se registró un episodio de disturbios en el barrio San Pedrito, ubicado en San Salvador de Jujuy, donde un grupo de jóvenes arrojó piedras contra una vivienda. Este incidente tuvo lugar sobre la calle Frías, a escasa distancia de la avenida Vespucio, y frente al taller de la empresa San Cayetano. Los reportes indican que los vecinos alarmados realizaron llamados a la Policía de la Provincia de Jujuy para solicitar la presencia de las fuerzas de seguridad en la zona.

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Según los testimonios de los presentes, un patrullero llegó rápidamente al lugar mientras los jóvenes continuaban lanzando piedras, algunas de las cuales impactaron cerca de vehículos estacionados en la vía pública. Esta situación generó preocupación entre los vecinos, quienes salieron a la calle para proteger sus automóviles y observar lo que acontecía, evidenciando así la tensión en el ambiente.

Durante el episodio, se escucharon afirmaciones de que los jóvenes habían sido agredidos previamente, indicando que los responsables del ataque se encontraban dentro de la vivienda que estaba siendo apedreada. En medio de gritos, se les instaba a salir, lo que incrementó la tensión en la escena. Aproximadamente, había seis jóvenes involucrados, algunos de los cuales se encontraban en la vereda, y uno de ellos presentaba ropa rasgada, lo que podría sugerir un altercado previo.

Testigos también mencionaron que se había producido un consumo de alcohol entre los jóvenes, lo que podría haber contribuido a la escalada del conflicto. Con el transcurso del tiempo, la situación comenzó a calmarse, y los jóvenes involucrados empezaron a retirarse del lugar, restableciendo gradualmente la tranquilidad en el barrio San Pedrito.

Posteriormente, los vehículos policiales también se retiraron del lugar, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones relacionadas con este incidente. Las autoridades no han proporcionado detalles oficiales sobre las circunstancias que llevaron a este conflicto y se desconoce el origen de la disputa entre los jóvenes y los residentes de la vivienda.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de atención a los problemas sociales y de seguridad en las comunidades, así como la importancia de la intervención oportuna de las fuerzas del orden para prevenir situaciones de mayor gravedad. La situación en San Salvador de Jujuy refleja tensiones que pueden surgir en áreas urbanas y el papel crucial que juega la policía en la gestión de conflictos comunitarios.