El piloto español finalizó segundo en su última carrera profesional, por detrás de Raúl Fernández. El Circuito Ricardo Tormo fue el escenario que puso punto final a su histórica trayectoria.

Hoy 13:26

Una era llegó a su fin en el Mundial de Motociclismo. Marc Márquez disputó este domingo su última carrera profesional en MotoGP y se despidió con un segundo puesto en el Gran Premio de Valencia, disputado en el Circuito Ricardo Tormo.

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El piloto español de Ducati protagonizó una destacada actuación en su despedida y estuvo cerca de cerrar su trayectoria con una victoria. Sin embargo, Raúl Fernández, representante de Aprilia, terminó quedándose con el triunfo.

Márquez tomó el liderazgo de la competencia desde la primera curva, por delante de Marco Bezzecchi y Jorge Martín. No obstante, Fernández consiguió superarlo durante la segunda vuelta y comenzó a establecer diferencias.

Lejos de resignarse, el español presionó en el tramo final de la carrera, aunque no logró alcanzar al líder. Finalmente, cruzó la meta a 2,2 segundos del ganador, mientras que Pedro Acosta completó el podio.

De esta manera, Márquez puso punto final a una histórica trayectoria deportiva, despidiéndose de la máxima categoría del motociclismo mundial con una actuación a la altura de su legado.

Aprilia terminó con el dominio de Ducati

La victoria de Raúl Fernández también permitió que Aprilia conquistara el campeonato de constructores, poniendo fin a seis años de dominio de Ducati y cerrando la era de los motores de 1000cc.

La jornada en Valencia también marcó la despedida profesional de otros tres pilotos: Franco Morbidelli, Álex Rins y Jack Miller.

Así, el MotoGP cerró una temporada que quedará marcada por el retiro de una de las grandes figuras de su historia y el final de una etapa en la máxima categoría del motociclismo.