El defensor del Millonario se mostró confiado en la conquista del Torneo Clausura luego de la victoria ante Instituto y en la previa del cruce frente a Independiente.

Hoy 12:46

La clasificación de River Plate a las semifinales del Torneo Clausura 2026 despertó la ilusión de sus hinchas y también la confianza del plantel. Tras la victoria por 1-0 ante Instituto en Córdoba, Lucas Martínez Quarta sorprendió con una contundente declaración.

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En una entrevista con el periodista Luciano Aimar, el defensor fue consultado sobre qué mensaje tenía para los simpatizantes del Millonario en la recta final del campeonato.

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"Nada, que vamos a salir campeones", respondió sin rodeos el Chino, dejando en claro su confianza en las posibilidades del equipo de conquistar el título.

El marcador central fue nuevamente suplente en Alta Córdoba. Su última presentación había sido en la derrota frente a Boca Juniors, encuentro en el que fue expulsado durante los primeros minutos.

Más allá de su situación individual, Martínez Quarta se mostró convencido de que River tiene argumentos para pelear por el campeonato y cerrar la temporada con una consagración.

Ahora, el conjunto dirigido por Leonardo Ponzio se prepara para recibir a Independiente en el estadio Monumental, por las semifinales del Torneo Clausura.

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El Millonario buscará aprovechar la localía para meterse en la gran final, programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata, y acercarse al objetivo que anticipó Martínez Quarta.