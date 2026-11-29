El violento episodio ocurrió en la vivienda de la víctima, de 53 años. Los delincuentes actuaron con el rostro cubierto, lo amenazaron y escaparon con el dinero y su teléfono celular.

Hoy 12:35

Una violenta entradera sacudió la madrugada de este domingo en Quimilí, donde el propietario de una ferretería fue víctima de un robo calificado en su propia casa.

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De acuerdo con el reporte policial, el hecho se registró alrededor de las 5, cuando delincuentes armados irrumpieron en el domicilio de un comerciante de apellido Belizán (53). Aunque la información inicial menciona el ingreso de dos masculinos con armas de fuego, el parte precisa que los autores actuaron en grupo —tres sujetos encapuchados con sus rostros cubiertos— y, bajo amenazas, lograron apoderarse de una suma cercana a los 3 millones de pesos y del teléfono móvil del damnificado.

La Comisaría Comunitaria N° 29 dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 12, tomó conocimiento de lo sucedido recién a las 6, momento en que se activaron las primeras actuaciones para esclarecer el ataque e identificar a los responsables. De momento todo se maneja bajo un gran hermetismo y no de descartan otras hipótesis