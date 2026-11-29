Un joven de 18 años sufrió heridas de consideración y un adolescente de 15 terminó con una pierna fracturada. El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 556, entre Colonia Dora e Icaño.

Hoy 12:07

Un accidente vial registrado en la Ruta Nacional 34 durante la noche del sábado, a la altura del kilómetro 556 (en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 55 de Icaño), dejó como saldo a dos jóvenes heridos que se desplazaban en motocicleta.

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De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, ambos rodados circulaban en sentido norte cuando se produjo la colisión. Una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 54 años oriundo de Colonia Dora, habría intentado retomar la calzada y, por causas que se investigan, impactó contra una motocicleta Honda Titan 150 cc de color negro que avanzaba en la misma dirección.

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A raíz del choque, los ocupantes del rodado menor —ambos domiciliados en Colonia Dora— debieron ser asistidos: Un joven de 18 años sufrió heridas de consideración, y un adolescente de 15 años padeció la fractura de su pierna derecha.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital de Colonia Dora para recibir las primeras atenciones médicas.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y peritos de Criminalística, en tanto que la fiscalía de turno ordenó exámenes médicos, dosajes y las pericias de rigor para establecer cómo ocurrió el hecho y determinar responsabilidades.