La delegación del Albo pasó por la Catedral Basílica de Catamarca, donde su masajista protagonizó un emotivo momento al cumplir una promesa.

Hoy 11:57

En la previa del decisivo encuentro de este domingo ante Villa Cubas, por el pase a la final de la Región del Torneo Regional Federal Amateur, la delegación de Central Argentino visitó a la Virgen del Valle en Catamarca.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Apenas llegó a territorio catamarqueño, el plantel del Albo se dirigió a la Catedral Basílica, donde compartió un momento de fe, agradecimiento y profunda emoción.

El protagonista de la jornada fue "Chiche", el masajista del equipo, quien cumplió una promesa al recorrer de rodillas el camino desde la entrada del templo hasta el altar, ante la emocionada mirada de toda la delegación.

"Hay cosas que van mucho más allá del fútbol: la fe, la humildad y el corazón de nuestra gente", expresaron desde la institución a través de sus redes sociales.

Tras la emotiva visita, Central Argentino afrontará esta tarde un compromiso clave ante Villa Cubas, con la ilusión de seguir avanzando en el certamen y alcanzar la final de la Región.